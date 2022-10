TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 18. Oktober 2022 von Peter Nindler "Schwarz-rote Bewährungsprobe"

Innsbruck (OTS) - ÖVP-Chef Toni Mattle und SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Nach einer krachenden Niederlage bzw. einem bescheidenden Wahlergebnis müssen sie mit der schwarz-roten Landesregierung politisch glänzen.

Der designierte Landeshauptmann Toni Mattle (ÖVP) und sein künftiger Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) müssen jetzt vor allem eines: ihren selbst gesteckten hohen Ansprüchen von „Stabilität in der Krise und Erneuerung für Tirol“ gerecht werden. Denn das politische Comeback von Schwarz-Rot startet nach zweieinhalb Jahren Pandemie mitten in der Teuerungs- und am Beginn einer erneuten Migrationskrise. Genauso wird der um sich greifende Vertrauensverlust gegenüber den Regierenden vor der Tiroler Landesregierung weiterhin nicht Halt machen. Deshalb bleibt Mattle und Dornauer gar nichts anderes übrig, als sich zuerst einmal als Krisenmanager zu bewähren. Den Koalitionspakt auszuverhandeln, dürfte die einfachste Übung gewesen sein.

Was die Stabilität betrifft, so sollten sich ÖVP und SPÖ ein Beispiel an Kärnten nehmen. Dort sind die Sozialpartner vierteljährlich zu Sitzungen der Landesregierung eingeladen. Kammern, Industrie und Gewerkschaft genießen eine hohe Akzeptanz, ihr Stellenwert als verlässlicher Partner hat sich gerade in den Krisenzeiten (Corona) bewährt. Der vorbeugende Dialog zwischen Politik und Interessenvertretern kann schlussendlich schwierige Entscheidungen extrem erleichtern.

Mit der Erneuerung ist das so eine Sache. Sie gelingt nur, wenn die Landesregierung bedingungslos dahintersteht, dass etwa für das leistbare Wohnen alle Mittel ausgeschöpft werden, damit vor allem Grundstücke billiger werden. Die Klientelpolitik muss endgültig der Vergangenheit angehören. Daneben benötigt es Chancengerechtigkeit. Der heutige „Equal Pay Day“, also der Tag, an dem Männer in Tirol bereits das verdient haben, wofür Frauen bis zum Jahresende arbeiten müssen, gibt einen klaren Denkanstoß. Denn österreichweit findet er „erst“ am 30. Oktober statt. Es gilt die Gehaltsschere schrittweise zu schließen, um zumindest einmal im österreichischen Durchschnitt zu sein. Der Schlüssel dafür liegt einerseits in der Kinderbetreuung sowie in fairen Löhnen. Nicht nur im Tourismus.

Neue Gesichter vermitteln überdies neue Zugänge. Doch auch hier zählen Erfahrung und politisches Gespür, der frische personelle Anstrich allein reicht bei Weitem nicht aus. Politische Quereinsteiger haben nämlich selten das gehalten, was man sich von ihnen versprochen hat. Im Grunde bilden Mattle und Dornauer aber eine Schicksalsgemeinschaft.

Mattle muss nach Verlusten von zehn Prozentpunkten beweisen, dass er Landeshauptmann kann. Dornauer wiederum drängt stets nach vorne. Um das magere Wahlergebnis zu kaschieren, hat der SPÖ-Chef jetzt den Nachweis zu erbringen, dass er nicht nur Bürger­meister kann, sondern auch Vize-Landeshauptmann.





