Erfolgreich abgeschlossen! ÖHV gratuliert Absolvent:innen der Abteilungsleiterakademie 2022

Am 14. Oktober 2022 haben 12 Führungskräfte die 28. AKA im Hotel Post am See in Traunkirchen erfolgreich abgeschlossen.

Wien (OTS) - Speziell in herausfordernden Zeiten ist es noch wichtiger in die Ausbildung der Mitarbeiter:innen zu investieren. Die Aufgaben eines Abteilungsleiters sind vielfältig: sie arbeiten direkt am Gast, übernehmen Managementaufgaben und agieren als Vorbilder für ihre Mitarbeiter:innen. Diese Tasks zu verbinden ist oftmals nicht leicht: „Die Hoteliers, die ihren Mitarbeiter:innen die Teilnahme an der AKA ermöglichen, haben die Wichtigkeit der Abteilungsleiter als Schlüsselpositionen im Betrieb erkannt“, sind ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer und Julia Geistberger, MA, Organisatorin der Abteilungsleiterakademie, überzeugt. Die Weiterbildung selbst ist sehr abwechslungsreich. Die Teilnehmer:innen lernen Inhalte, die von Teambuilding, aktivem Verkauf, Wareneinsatzberechnung, Mitarbeiter-Einsatzplanung bis hin zu Beschwerdemanagement, Arbeitsrecht und das Führen von Mitarbeiter:innen reichen. Bewährt hat sich der bunte Mix von Teilnehmer:innen aus allen Bereichen der Hotellerie, wie Larissa Geusau, BA, AKA-Sprecherin, im Namen der die Absolvent:innen bestätigt: „Die AKA ist eine wunderbare Möglichkeit, um sich weiterzubilden und dabei ein großes Netzwerk in der Branche aufzubauen. Ein großes Dankeschön gilt den sympathischen Referent:innen, welche die Module stets praxisnah und lebendig gestaltet haben. Wir behalten diese Zeit in bester Erinnerung und freuen uns schon, das Gelernte in unseren Betrieben umzusetzen.“ Nicht zu vergessen ist der Austausch zwischen den Kolleg:innen – dieses Netzwerk ist oft Grundstein für lebenslange Freundschaften in der Branche.

12 Absolvent:innen bei der 28. AKA

Simon Fossen , DAS NATURHOTEL CHESA VALISA

Larissa Geusau, BA, JUFA HOTELS ÖSTERREICH

Carina Grassauer, HOTEL BÖHLERSTEIN

Robert Haubenwaller, JUFA HOTELS ÖSTERREICH

Mareike Hörath, HOTEL ÜBERGOSSENE ALM

Dorian Kraemer, NATURHOTEL BAUERNHOFER

Beata Mayr, JUFA HOTELS ÖSTERREICH

Theresa Rauscher, HOTEL ÜBERGOSSENE ALM

Adriana Rizza, POSTHOTEL ACHENKIRCH

Vanessa Schlager, HOTEL FÖRSTERHOF

Gert Seebauer, HOTEL AMMERHAUSER

Richard Stizenbrecher, HOLZHOTEL FORSTHOFALM

6 Teilnehmer:innen aus Salzburg

1 Teilnehmerin aus Tirol

1 Teilnehmer aus Vorarlberg

4 Teilnehmer:innen aus der Steiermark

Abteilungen: Direktion, Küche, Restaurant & Bar, Rezeption, Eventmanagement, Marketing

Ein druckfähiges Gruppenfoto mit allen Absolvent:innen finden Sie hier zum Download; Fotocredit für alle Fotos: ÖHV/Lechner

Inhalte der Abteilungsleiterakademie im Überblick:

Arbeiten im Team

Was bedeutet Führung? Persönlichkeit – Aufgaben – Werkzeuge einer Führungskraft

Grundlagen zu Arbeitsrecht und Lehrlingsausbildung

Human Resource Management (Mitarbeiterorganisation, -einteilung; Personalkosten; Meetingkultur)

Grundlagen Budgetierung und Controlling

Hygienemanagement und Prozessoptimierung

Beschwerdemanagement

Aktiv Verkaufen

Service Management

Anmeldung für die AKA 2023 läuft bereits:

Modul 1

Di., 11. bis Fr., 14. April 2023

Hotel Alpenrose, Kufstein

Modul 2

Di., 13. bis Fr., 16. Juni 2023

Gartenhotel Ochensberger, St. Ruprecht an der Raab

Modul 3 & Prüfung

Mo., 02. bis Fr., 06. Oktober 2023

Sporthotel Alpenblick, Zell am See

Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: +43 1 533 09 52-29 oder per E-Mail an julia.geistberger@oehv.at und online unter www.oehv.at/aka.

ÖHV-Weiterbildung

Seit über fünfundzwanzig Jahren ist die ÖHV der kompetente Partner der Hotellerie für Weiterbildung. Neben Praktikerseminaren bietet die ÖHV Touristik Service GmbH mit der Abteilungsleiter- und der Unternehmer-Akademie sowie den Lehrgängen für F&B Kostenmanagement, SPA Management, Preisgestaltung & Vertrieb sowie auch Online Marketing den entscheidenden Wissensvorsprung durch aktuelle Themen und Praxiswissen für alle Bereiche und auf allen Ebenen.

