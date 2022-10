SPÖ-Muigg wird als EU-Parlamentarierin angelobt

Theresa Muigg zieht für Tirol in das Europäische Parlament ein

Wien (OTS/SK) - Diese Woche tritt Theresa Muigg in Straßburg offiziell ihr Mandat als SPÖ-Abgeordnete im Europäischen Parlament an. Sie folgt auf die steirische Abgeordnete Bettina Vollath, die ihr Mandat Anfang des Monats niedergelegt hat. Muigg wird ihre Arbeit in den Ausschüssen für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und im Ausschuss für Menschenrechte übernehmen. Die Tirolerin kandidierte bereits im Europa-Wahlkampf 2019 und arbeitete bis zuletzt in Innsbruck beim Arbeitsmarktservice (AMS) als Abteilungsleiterin. ****

Muigg freut sich auf die bevorstehende Aufgabe: „Bereits 2019 habe ich aus vollster Überzeugung kandidiert, nicht nur, weil ich von ganzem Herzen Europäerin bin, sondern auch, weil die Europäische Union als politische Ebene extrem wichtig ist. Vielen ist nicht bewusst, dass ein Großteil der politischen Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen werden und letztendlich uns alle betreffen. Somit steht mir mit diesem Mandat die großartige Chance offen, etwas im Leben der Bürger*innen in der EU zum Positiven hin zu verändern. Die parlamentarische Arbeit im Bereich Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit bietet eine ausgezeichnete Plattform dafür. Gerade jetzt, wo die Europäische Union mit Krisen, wie Klima und Krieg konfrontiert ist, braucht es die Menschenrechte als Kompass. Mein Ziel ist es, menschenrechtsbasierte Politik auf Basis von Demokratie, Solidarität und Rechtsstaatlichkeit zu machen, sowie für die den Tirolerinnen und Tiroler eine starke Stimme in der EU zu sein.“

SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder gratuliert Muigg zum Amtsantritt: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Theresa Muigg. Durch ihre Tiroler Perspektive und ihre glühende Motivation für Europa und den Rechtsstaat wird sie die Arbeit unserer Delegation von Tag eins an bereichern.“ (Schluss) ls

