eTwinning-Preise vergeben: Auszeichnung für europäische Schulprojekte

Österreichische Schulen für virtuelle Zusammenarbeit mit Partnerschulen in Europa prämiert

Wien (OTS) - Der OeAD prämierte als nationale Koordinierungsstelle für eTwinning in Österreich am 13. Oktober 2022 in Wien herausragende eTwinning-Projekte österreichischer Schulen und Kindergärten. Mehr als 100 Lehrkräfte und Schüler/innen aus sieben Bundesländern kamen zusammen, um die begehrten Preise entgegenzunehmen. „Erasmus+ ermöglicht mit eTwinning eine sichere und kostenlose virtuelle Zusammenarbeit mit Partnerschulen in 44 Ländern Europas. Ich freue mich, dass mehr als ein Drittel aller Schulen in Österreich Teil dieser größten Lerngemeinschaft Europas sind und gratuliere den ausgezeichneten Schulen für ihr erfolgreiches internationales Engagement“, so OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice.

Mit dem ersten eTwinning-Preis wurde die HTL Rankweil (V) für ihr Projekt „Discover Europe“ ausgezeichnet, in welchem sich die Schüler/innen auf eine vielfältige geografische, naturfokussierte und kulturhistorische Entdeckungsreise durch Europa begeben hatten. Der zweite Platz ging an die WI’MO Klagenfurt (K) für „Le français c'est facile!“. Gemeinsam mit Partnerschulen hatten sich die Schüler/innen spielerisch und abwechslungsreich Sprachkenntnisse erarbeitet. Auf dem dritten Platz landete die HTL Spengergasse (W) mit ihrem Projekt „A European Marketing Campaign“, in welchem die Schüler/innen an einer fiktiven Marketingstrategie für das Unternehmen „Too Good To Go“ gearbeitet hatten, um Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Zusätzlich erhielt das Projekt auch den Sonderpreis „Schulen und das Neue Europäische Bauhaus“. Alle drei Schulen wurden weiters mit dem nationalen eTwinning-Qualitätssiegel geehrt.

Diese Schulen erhielten das nationale Qualitätssiegel: Akademisches Gymnasium Wien (W), BG/BRG Braunau am Inn (OÖ), BG/BRG Lilienfeld (NÖ), HLW Don Bosco Vöcklabruck (OÖ), Neue Mittelschule Weitensfeld (K), Öffentliches Gymnasium der Franziskaner (T), Volksschule Stainach-Pürgg (St) und die WI’MO Klagenfurt (K).

Erstmalig wurde 2022 auch eine Hochschule ausgezeichnet – die Pädagogische Hochschule Steiermark erhielt für ihr Engagement in Sachen eTwinning den ITE Award. Dieser Award honoriert als europaweit neue Initiative die Einbindung von eTwinning in der Lehrkräfteausbildung.

Die Preise wurden von FLIP LAB, Museum der Illusionen und Ars Electronica Linz zur Verfügung gestellt.

eTwinning ist die größte Online-Schulgemeinschaft in Europa mit über einer Million Nutzer/innen und Teil von Erasmus+. Die Initiative ermöglicht allen Lehrkräften und Kindergärtner/innen in Europa, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, zu kooperieren und gemeinsam virtuelle Schulprojekte durchzuführen. Schülerinnen und Schüler lernen bei den Projekten fast nebenbei viel Neues. Im Rahmen einer Bundesländertour informiert der OeAD im November 2022 Schulen über die Möglichkeiten der europäischen Zusammenarbeit virtuell mit eTwinning und/oder physisch mit Erasmus+. Alle Termine finden sich auf www.etwinning.at.



