Industrie ad GPA: „Leistungsdebatte statt Neiddebatte“

Industrie vertritt Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Ideologie hintanstellen und Zukunftspolitik machen

Wien (OTS) - Der Fach- und Arbeitskräftemangel hat nichts mit dem Arbeitsumfeld in den heimischen Industriebetrieben zu tun, vielmehr liegt die Wurzel des Problems im demografischen Wandel. Daher müssen wir jetzt freiwillige Anreize und Maßnahmen zur Hebung der Potenziale am Arbeitsmarkt setzen und uns nicht auf verstaubte Uraltforderungen verlassen. Die Industrie vertritt also mit dem vorgelegten Papier mehr die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Teile der Gewerkschaft, denn es geht uns als IV um tatsächliche Erleichterungen für die Beschäftigten und nicht um einen ideologiegetriebenen Klassenkampf.

