Klima Aktion Oktober

Die Akademie der bildenden Künste Wien lädt am 19. Oktober von 10 bis 20 Uhr zum Klimaaktionstag auf den Schillerplatz.

Wien (OTS) - Am 19. Oktober steht beim Aktionstag an der Akademie der bildenden Künste Wien von 10 bis 20 Uhr alles im Zeichen der Bedrohung durch die Klimakatastrophe. Geboten werden zahlreiche Programme wie nachhaltige Bannerworkshops, eine kollektive Kreidezeichnung am Schillerplatz, aber auch Kunst im öffentlichen Raum und Upcycling-Stationen. In Diskussionsveranstaltungen von (Klima-)Expert_innen und Künstler_innen zu Fragen der Klimamigration oder dem nachhaltigen Ausstellungsmachen geht es auch um die Frage wie stark künstlerisches Aufzeigen von Missständen reale gesellschaftliche Veränderungen anstoßen kann.

Das Programm findet an drei Standorten, dem Schillerplatz, dem Garten der Secession und dem Projektraum Exhbit Eschenbachgasse, von 10 bis 20 Uhr statt.

Diskussionsveranstaltungen am Schillerplatz

Interessierte erwarten am Schillerplatz spannende Diskussionsveranstaltungen zum Beispiel mit der Künstlerin Katrin Hornek und dem Künstler Oliver Ressler zur Frage wie man mit Kunst Awareness schaffen und aktivistisch agieren kann. Mit den Kuratorinnen Mirela Baciak and Fanny Hauser wird über die Begriffe "Care" und "Solidarität" in der Kunstindustrie nachgedacht, mit Artists for Future und Museums for Future über die Auswirkungen der Klimakrise in Hinblick auf Fragen zur aktuellen Kunstproduktion diskutiert und mit einer Runde aus Expert_innen verschiedener Fachrichtungen über die Klimamigration, die Grenzen und Möglichkeiten einer Energiewende und über die Inbesitznahme des öffentlichen Raums geprochen - hier sind zum Beispiel Politikwissenschafter Alexander Behr von der Universität Wien und Kommunal- und Regionalentwicklungsexpertin Nina Svanda von der Technischen Universität Wien geladen.

Workshops und Werkstätten

Praktischer und aktivistischer gestaltet sich die Auseinandersetzung mit nachhaltiger Ausstellungsproduktion, dem Reparieren von Gebrauchsgegenständen und Kleidung, politischem Zeichnen mit Anna Khodorkovskaya und einem Workshop zum Bannermachen mit der ÖH.Akbild. Weiter findet ein Papierworkshop mit Künstlerin Stefanie Weber statt, eine mobile Fahrradwerkstatt mit Marianne „BIKEPUNKpfanne“ Eberl, eine Solarküche, Foodperformances und eine Klimazeitmaschine vervollständigen das Mitmachprogramm.

Kunst und Kunst im öffentlichen Raum

Im Projektraum Exhibit Eschenbachgasse ist das Filmprogramm "Mob.Mobility" mit Arbeiten von Michael Dietrich, Jannik Franzen, Tereza Klčová, Otto Krause, Vitória Monteiro, Vrishali Purandare, Lena Schwingshadl und Benedikt Werth zu sehen, während vor dem Akademiegebäude eine kollektiv gestaltete Kreidezeichnung der Fachbereiche Grafik/druckgrafische Techniken und Zeichnen visuell und partizipativ die Stadt adressiert.

Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht notwendig.



Datum: 19.10.2022, 10:00 - 20:00 Uhr

Ort: Akademie der bildenden Künste Wien

Schillerplatz 3, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.akbild.ac.at/aktionstag

