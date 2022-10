24-Stunden-Radchallenge des ORF Vorarlberg für LICHT INS DUNKEL am 18. Oktober im ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn

Mit Susanne Moll, Elias Schwärzler, Thomas Flax, Kilian Feurstein, Linus Stari und ORF Vorarlberg-Moderator Roman Neugebauer

Wien (OTS) - Die 24-Stunden-Radchallenge zugunsten von LICHT INS DUNKEL macht am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, Station in Vorarlberg. Am Start für das Team Vorarlberg sind Snowboarderin Susanne Moll, Influencer Elias Schwärzler, Rollstuhl-Tennisspieler Thomas Flax, Mountainbike-Ass Kilian Feurstein, Rennrad-Profi Linus Stari und ORF Vorarlberg-Moderator Roman Neugebauer.

Jede Fahrt eine gute Tat

Sie alle wollen die Aktion für LICHT INS DUNKEL bestmöglich unterstützen und viele Kilometer auf den Akku des Spinning-Bike bringen. Die geradelten Kilometer werden in Spenden für LICHT INS DUNKEL umgewandelt. In diesem Jahr gehen die Gelder u. a. an den Verein „Tischlein Deck Dich“. Als Vorarlberger Hauptsponsor konnte die Gunz Warenhandels GmbH in Mäder gewonnen werden.

Mit dabei via ORF-Medien

Der Startschuss jeder Etappe wird um 8.10 Uhr in „Guten Morgen Österreich“ in ORF 2 übertragen, ebenso die Zieleinfahrt 24 Stunden später. ORF SPORT + überträgt die Charity-Initiative live. Auch „Vorarlberg heute“ berichtet am 18. und 19. Oktober um 19.00 Uhr in ORF 2 über die 24-Stunden-Radchallenge.

Via Live-Stream (im Web auf lichtinsdunkel.ORF.at und in der ORF-TVthek) kann die 24-Stunden-Radchallenge durchgehend mitverfolgt werden. ORF Radio Vorarlberg begleitet die sportliche Aktion mit Updates und Live-Einstiegen, die Website vorarlberg.ORF.at liefert die Top-Infos.

Publikum erwünscht

Die Vorarlberger LICHT INS DUNKEL-Radchallenge findet im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn statt. Hier haben alle, die Gutes tun wollen, die Möglichkeit, in nächster Nähe zu den Promis und Profis auf einem Publikumsrad für eine Spende vor Ort mitzuradeln. Wer nicht auf ein Rad steigen möchte, kann auch vorbeikommen und das Promi-Team während der 24 Stunden anfeuern oder ein Selfie mit den Sportlerinnen und Sportlern machen – und so die Aktion mit einer Spende für Menschen mit Behinderung und Familien und Kinder in Not in Österreich unterstützen.

9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams

Unter dem Titel „9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams: 24 Stunden für den guten Zweck“ engagieren sich heuer insgesamt 54 Promis, Profi-und Behindertensportlerinnen und -sportler für die Spendensammelaktion zugunsten von LICHT INS DUNKEL. Seit 11. Oktober 2022 startet in jedem Bundesland wöchentlich je ein Team in den Wettkampf um die meistgefahrenen Kilometer innerhalb von 24 Stunden. Die drei besten Teams treten im Finale am 17. November gegeneinander an, wobei jeder erradelte Kilometer in eine Spende umgewandelt wird.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ein herzliches Dankeschön gilt allen mitwirkenden Sportlerinnen und Sportlern, die sich bei der 24-Stunden-Radchallenge für die gute Sache engagieren, und natürlich allen Spenderinnen und Spendern, die LICHT INS DUNKEL mit ihrem Beitrag so großartig unterstützen.“

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at