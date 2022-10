Back to School: Nagarro unterstützt Jobwandel

Consulting Masterclass mit 500 Ausbildungsplätzen für Beschäftigte

Wien (OTS) - Der Herbst 2022 steht beim Digitalisierungsunternehmen Nagarro ganz im Zeichen der Fortbildung. Mehr als 500 Mitarbeiter:innen lassen sich in der internen Consulting Masterclass für das Management komplexer Digitalisierungsprojekte ausbilden. Ergänzend gibt es Seminare zu Neuro-Wissenschaften und Trendthemen wie Metaverse.

Mit dem „Back to School“ Programm werden bei Nagarro Marktanforderungen in Mangelbereichen ausgeglichen und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz unterstützt. Laut Befragung sind bei Nagarro Österreich aktuell 81,4 Prozent aller Beschäftigten mit ihrer Arbeit sehr zufrieden bzw. zufrieden. Auf der Wunschliste rangieren freie Entfaltung bzw. Aus- und Weiterbildung unter den Top-Anliegen der Beschäftigten. Die Weitergabe von Expertenwissen spielt dabei eine zentrale Rolle. Nagarro kommt dem Wunsch der Mitarbeiter:innen mit individuellen Growth Roadmaps entlang der spezifischen, persönlichen wie beruflichen Wünsche nach und hat das interne Bildungsangebot erneut erweitert.

Consulting Masterclass mit NFT-Zertifikat

Bei Nagarro wurden 500 Ausbildungsplätze geschaffen, um die interne Beratungskompetenz auf ein neues Level zu heben. Seit September besuchen Beschäftigte aus unterschiedlichen Bereichen die neu entwickelte Nagarro Consulting Masterclass.

Das Programm vermittelt interne Wissensressourcen und bedient sich erfolgreicher, kreativer Methodiken wie „Wicked Problem Solving“ von Tom Wujec. Geschult werden u.a. Meta-Kompetenzen wie das Erfassen der Anatomie von Auftrag und Projekt, agile und kreative Arbeitsweisen in Teams, Krisenintervention, Business Value Bewertung und Case-Kalkulation.

Anhand selbstentwickelter Ausbildungsmodule können sich die Teilnehmenden, die unterschiedliche Kompetenzen und Vorwissen einbringen, in neuen Tätigkeiten ausprobieren: „Aus langjähriger Berufserfahrung weiß ich, dass der Weg zur besten Lösung immer über eine Inspirationsreise führt. So haben wir auch die Masterclass kreiert - learning by doing, um echte Geschäftsprobleme mit Technologie in globalen Teams zu lösen“ , so Martin Hack, Global Head of Consulting bei Nagarro.

Zum Abschluss erhalten die Masterclass Teilnehmenden ein Nagarro NFT-Zertifikat, welches in einer Metaverse Galerie abgebildet wird.

Im Rahmen der Back to School Initiative werden auch Lerninhalte abseits von Technologie-Kompetenz, zur persönlichen Kompetenzerweiterung im Arbeitsalltag angeboten. In Online-Workshop können Themenmodule wie Neuro-Wissenschaften & Stress-Management, Branding und Unternehmenskultur, Finanzen sowie physische und psychische Gesundheit besucht werden. Auch die Nagarro Architekten sind auf Tour. Kompakte Online Sessions informieren die rund 17.000 Nagarro Mitarbeiter:innen weltweit über aktuelle Technologien wie Low Code, Metaverse, Organisational Disruption, Automation, Agility und Team Collaboration.

