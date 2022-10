ORF zum 100. Geburtstag von Gerhard Bronner: Dokus und Theater-Soirée im TV, Porträts und Musiksendung im Radio

Ab heute bis 24. Oktober in Ö1, ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Am 23. Oktober 2022 jährt sich der Geburtstag von Gerhard Bronner zum 100. Mal. Der ORF erinnert an einen der prägendsten Kabarettisten, Autoren und Liedermacher der österreichischen Nachkriegsgeschichte mit einem Schwerpunkt in TV und Radio: So präsentieren ORF 2 und ORF III am Samstag, dem 22., und Montag, dem 24. Oktober, mehrere Dokumentationen, darunter die ORF-III-Neuproduktion „Gerhard Bronner: Die besten Fernsehmomente“ sowie die Aufzeichnung einer Silvester-Soirée mit dem Publikumsliebling aus dem Theater Akzent von 2006. Ö1 würdigt den Künstler ab heute, dem 17. Oktober, bis Donnerstag, den 20. Oktober, mit dem „Radiokolleg“ und sendet am Sonntag, dem 23. Oktober, ein „Menschenbilder“-Porträt sowie ein „Spielräume Spezial“.

Den Auftakt im Fernsehen macht ORF III mit einem Geburtstagsabend für Gerhard Bronner am Samstag, dem 22. Oktober, ab 22.05 Uhr: Die erste Produktion „Wegbereiter und Idol“ porträtiert den Urvater des heimischen Kabaretts, der mit seinen satirischen Politikprogrammen die österreichische Kabarettszene der Nachkriegsjahrzehnte prägte wie kaum ein anderer. Einige seiner Hits wie etwa „Der g’schupfte Ferdl“ oder „Der Papa wird’s schon richten“ haben bis heute Kultstatus.

Danach zeichnet Regisseur Christian Hager in einer Ausgabe der „ORF Legenden“-Reihe (20.15 Uhr) ein ausführliches Porträt des Jubilars, dessen Karriereweg keineswegs selbstverständlich war. Denn aufgrund seiner jüdischen Wurzeln musste Bronner schon in jungen Jahren schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Seine ganze Familie wurde von den Nationalsozialisten ermordet, ihm selbst gelangt die Flucht nach Palästina. Mithilfe von ausgewählten Archivschätzen aus den Jahren 1956 bis 2007 dokumentiert der Film das künstlerische Schaffen Bronners. Neben seiner Tochter Vivien und seinem Sohn Oscar kommen dabei auch prominente Freunde und Wegbegleiter/innen wie Marianne Mendt, Rudolf Buchbinder oder Erwin Steinhauer zu Wort. Eine ebenso spannende wie heitere Retrospektive auf ein halbes Jahrhundert österreichischer Kabarettgeschichte.

Anschließend wirft ORF III im Zweiteiler „Wuchteln, Schmäh, Politsatire“ weitere Blicke zurück auf die „Geschichte des österreichischen Kabaretts“: Ab 21.05 Uhr stehen die Jahre 1945 bis 1961 im Mittelpunkt, ab 21.55 Uhr folgt der Zeitraum 1961 bis 1978. Kommentiert wird diese Zeitreise von prominenten Vertretern der heimischen Szene wie Michael Niavarani, Angelika Niedetzky, Joesi Prokopetz, Andrea Händler, Lukas Resetarits, Florian Scheuba, Werner Sobotka, Erwin Steinhauer und Andreas Vitásek.

Gerhard Bronner wirkte maßgeblich am humoristischen Wiederaufbau eines von Minderwertigkeitskomplexen und Verdrängungssymptomen gezeichneten Landes mit. Mit Kabarettsendungen wie „Guglhupf“ oder „Zeitventil“ leistete er Pionierarbeit, indem er mit kreativen Mitstreiterinnen und Mitstreitern jegliche Beißhemmung in Rundfunk und Fernsehen abschaffte. In einer Neuproduktion zeigt ORF III „Die besten Fernsehmomente“ (22.45 Uhr) aus bekannten Sendungen wie „Zeitventil“, „Guglhupf“, „Showfenster“ und „Die große Glocke“.

„Ein Abend mit Gerhard Bronner“ (0.05 Uhr) lässt den ORF-III-Schwerpunkt am 22. Oktober ausklingen: Zu Silvester 2006 gab die Legende des österreichischen Kabaretts im Wiener Theater Akzent eine vielumjubelte Soirée mit den besten Nummern seiner jahrzehntelangen Karriere. Vital und bestens gelaunt erzählte der Publikumsliebling, wie Klassiker wie „Der Papa wird’s schon richten“, „Der Wilde mit seiner Maschin‘“ oder „Der g’schupfte Ferdl“ entstanden sind.

ORF 2 zeigt im „kulturMontag“ am 23. Oktober um 23.15 Uhr unter dem Titel „Gerhard Bronner – Kein Blattl vorm Mund“ ein Dacapo des „ORF-Legenden“-Porträts von Christian Hager.

Die ORF-TVthek bringt die Sendungen des TV-Schwerpunkts (sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind) live und on Demand.

Im Radio begibt sich schon ab heute, Montag, dem 17. Oktober, das Ö1-„Radiokolleg“ auf die Spuren des herausragenden Künstlers und würdigt diesen gemeinsam mit seinem Zeitgenossen und ebenso genialen Liedermacher Georg Kreisler, dessen 100. Geburtstag bereits im Juli begangen wurde. Am Sonntag, dem 23. Oktober, ist in den Ö1-„Menschenbildern“ (14.05 Uhr) das Porträt „Von Beruf Bronner“ zu hören. „Von Beruf Bronner“, so hat sich der vielseitige Künstler, der tatsächlich viele Berufe in einer Person vereinte, einmal selbst charakterisiert: Autor, Textdichter, Librettist, Musiker, Pianist, Komponist, Sänger, Darsteller, Kabarettist, Nachtlokalbesitzer, Plattenproduzent, Studiobesitzer, Theaterdirektor. Ab 17.10 Uhr steht in den Ö1-„Spielräumen Spezial“ Gerhard Bronner als Musikhumorist im Mittelpunkt – mit unvergessenen Liedern wie „Der g‘schupfte Ferdl“, „Der Papa wird‘s schon richten“ oder „Wie a Glock‘n, die 24 Stunden läut“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at