ORF III Kulturdienstag: „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Systemfehler Habsburg – woran die Monarchie zerbrach“

Außerdem: Neue Folge „Wunder oder Plunder mit Wolfgang Böck“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ präsentiert am 18. Oktober 2022 die neue „Erbe Österreich“-Dokumentation „Systemfehler Habsburg – woran die Monarchie zerbrach“. Nach zwei weiteren „Erbe Österreich“-Produktionen, u. a. über „Wiener Kaffeehausgeschichten“, beschließt eine neue Ausgabe „Wunder oder Plunder mit Wolfgang Böck“ den Abend.

Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Neuproduktion „Systemfehler Habsburg – woran die Monarchie zerbrach“: Manche hatten das Ende der Monarchie in etwa so vorhergesehen, wie es sich dann auch ereignete. Bemerkenswerterweise kamen zwei der schärfsten Kritiker des Systems Habsburg aus der Familie selbst, nämlich die beiden Thronfolger Kronprinz Rudolf und Erzherzog Franz Ferdinand. Ihnen entging nicht, wie hilflos die Monarchie der Sprengkraft des Nationalismus und der sozialen Frage gegenüberstand.

Danach zeigt der Film „Wiener Kaffeehausgeschichten“ (21.05 Uhr) die ganze Bedeutung einer fast schon mythischen Institution: des Wiener Kaffeehauses. Es gilt als Schauplatz des Fin de Siècle, wo Weltliteratur entstand und Politik gemacht wurde. Und es hat sich als Gemeinplatz der Wiener Gemütlichkeit etabliert – hier darf man noch sitzen bleiben, solange es einem beliebt.

Ohne „Sessel Nr. 14“ hätte so manches Wiener Kaffeehaus anders ausgesehen. Thonet-Möbel gelten als typische Artefakte des Wiener 19. Jahrhunderts und sind bis heute begehrte Sammlerstücke. „Thonet – Zehn Schrauben und eine Idee“ (21.55 Uhr) erzählt die Geschichte dieses eigentlich deutschen Unternehmens, das der Wiener Ringstraßenzeit und der Kaffeehauskultur nachhaltig seinen Stempel aufgedrückt hat.

Manche Gegenstände sehen einander zum Verwechseln ähnlich und doch ist einer deutlich wertvoller als der andere. Es braucht also schon ein geschultes Auge und eine ausgeprägte Kombinationsgabe, um in der unterhaltsamen wie lehrreichen Trödelshow „Wunder oder Plunder mit Wolfgang Böck“ (22.45 Uhr) als Siegerin oder Sieger vom Platz zu gehen. In der sechsten Folge der aktuellen Staffel spielen Philip, 31, Maria, 49, und Glen, 29, gegeneinander unter anderem um eine Teedose, eine Meerschaum-Schnitzerei und um eine Teekanne.

