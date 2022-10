EYFONISTAS FOR PEACE – ein Saisonabschluss im Zeichen des Friedens

Wien/Graz (OTS) - Mit einem stimmungsvollen Kastanienfest im Burghof der Europaburg Neumarkt fand am Freitag eine gelungene Saison für das Europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON) ihren Ausklang. Zuvor hatten 35 SchülerInnen und Studierende aus Albanien, Bulgarien, Georgien, Griechenland, Montenegro, Österreich, Polen und Ukraine eine Woche lang im Rahmen eines „European Peace Events“ gemeinsam ihre Ideen und Gedanken zu Frieden und Freiheit in Europa diskutiert. Das Ergebnis – eine „Declaration of Peace“ - wurde den anwesenden Gästen von den jungen EuropäerInnen präsentiert:

„Wir, die auf der Europaburg Neumarkt zu einem Friedensseminar versammelten jungen Menschen aus vielen Ländern Europas wollen nur eines: Frieden!

Krieg verursacht Tod, Leid, Zerstörung, Vertreibung, Schmerzen. Warum können wir nicht miteinander in Frieden leben, damit gerade junge Menschen eine Chance haben, ihre Begabungen zu entfalten und ein Leben nach ihren Vorstellungen zu führen? Ein Leben in einer lebenswerten Welt!

Wir fordern alle Verantwortlichen auf, sich dafür einzusetzen, wieder zum Dialog zurückzukehren. Sich zusammenzusetzen, miteinander zu reden, Lösungen zu finden. Dies seid ihr den jungen Menschen in Europa und in der Welt schuldig.

Wir junge Europäer bitten euch: Geht an die Arbeit für den Frieden in Europa!“

Während der Seminarwoche wurde deutlich, wie sehr persönliche Erfahrungen, aber auch kulturelle und historische Hintergründe der einzelnen Jugendlichen das Meinungsbild über das momentane Kriegsgeschehen prägen. Aufgrund der individuellen Betroffenheit der ukrainischen TeilnehmerInnen wurden viele Diskussionen auch mit starken Emotionen geführt, ohne jedoch dabei das friedliche Miteinander, den gegenseitigen Respekt und einen gemeinsamen Wunsch – Frieden in Freiheit – aus den Augen zu verlieren.

EYFON Präsident Christoph Leitl und Geschäftsführer Christian Buchmann, die sich dafür einsetzen werden, dass diese Deklaration bei den richtigen Stellen Gehör findet, dankten den Gästen, Freunden, Partnern und Sponsoren von EYFON für Ihre Unterstützung und ihre so wichtige Investition in die Zukunft Europas – unsere Jugend.

