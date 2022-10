PK-Einladung: Österreichs Banken im Klima- und Naturschutz-Check

WWF und PwC Österreich veröffentlichen gemeinsame Banken-Studie – Pressekonferenz am Donnerstag, 20. Oktober

Wien (OTS) - In einer gemeinsamen Studie haben die Umweltschutzorganisation WWF und das Beratungsunternehmen PwC Österreich die Klimaschutz- und Biodiversitäts-Strategien der größten heimischen Banken untersucht. Das Ranking-Ergebnis und die Schlussfolgerungen präsentieren

WWF-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Johanides und PwC-Österreich-Partner Christoph Obermair in einer Pressekonferenz am Donnerstag, 20. Oktober.

Für ihre Untersuchung haben die Fachleute von WWF und PwC Österreich die 14 größten heimischen Universalbanken sowie ihren Umgang mit relevanten Klimaschutz- und Biodiversitäts-Themen bewertet – auf Basis von detaillierten Fragebögen, Interviews und eigenen Recherchen.

Zur Präsentation der WWF-Bankenstudie sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen. Es gibt Foto-, Film- und Interview-Möglichkeiten vor Ort.

Bitte merken Sie vor:

Datum: 20. Oktober 2022

Uhrzeit: 9:30 Uhr

Adresse: “Mezzanin”, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien

