Niederösterreichischer Landessieger kommt aus dem Gesundheitsresort Königsberg

Lehrling Lukas hat den Landeslehrlingswettbewerbung als Restaurantfachmann gewonnen

Bad Schönau (OTS) -

Der beste Restaurantfachmann-Lehrling in ganz Niederösterreich

Am 4. Oktober fand in der LBS Waldegg der Niederösterreichische Lehrlingswettbewerb statt, bei dem der Lehrling Lukas Riegler für das Gesundheitsresort Königsberg angetreten ist und den ersten Platz mitnachhause gebracht hat. Mit seinen erst 18 Jahren hat Lukas in unterschiedlichen Bereichen des Service absolut gepunktet und konnte im Fachgespräch mit fachlicher Kompetenz, breiten Wissen und sicherem und freundlichem Auftreten überzeugen.

Höchste Qualitätsansprüche an die Lehrlingsausbildung & Belohnungen

Die unglaubliche Leistung von Lukas beweist, dass besonders auf die Qualität der Lehrausbildung im Gesundheitsresort besonders großer Wert gelegt wird. Das Gesundheitsresort Königsberg ist unglaublich stolz auf diese so bedeutende Leistung von Lukas und gratuliert dem Niederösterreichischen Landessieger herzlichst – unter anderem auch mit einer großzügigen Prämie.

„Lukas konnte das erlernte Wissen aus seiner Lehrzeit perfekt abrufen und hat sich den Sieg absolut verdient! Wir sind sehr stolz, so fleißige und kompetente Lehrlinge bei uns im Haus ausbilden zu dürfen!“ – Doris Walter, Geschäftsführerin

