GrECo Tirol setzt Wachstumskurs fort.

Wien (OTS) - GrECo Tirol bezog neue, größere und modernere Büroräumlichkeiten am Helga-Krismer-Platz 1 in Innsbruck und feierte am 13. Oktober 2022 die offizielle Büroeröffnung. Das neue Office bietet mehr Raum um die Klienten aus Innsbruck und dem Bundesland Tirol optimal zu betreuen. Neben Innsbruck ist GrECo in Tirol auch mit einem Standort in Landeck vertreten, insgesamt sind es 11 Niederlassungen in ganz Österreich.

Von Wien aus ist GrECo kontinuierlich gewachsen und hat 1982 in Innsbruck seine erste Tiroler Niederlassung eröffnet. 2007 wurde der Makler Grünauer in Landeck zugekauft und so entstand das zweite GrECo-Büro in Tirol. Damit stellen wir die persönliche Nähe zu unseren Klienten sicher, denn diese dezentrale Standortpolitik ist das Herzstück unserer umfassenden Dienstleistung.

Mehr Raum für gemeinschaftliches Zusammenarbeiten

Unser Team ist mittlerweile auf 24 Kolleg*innen angewachsen und freut sich auf ein attraktives Arbeitsumfeld mit geräumigen Büros, Gemeinschaftsbereichen, Besprechungsräumen und modernster Medientechnik: optimale Bedingungen für die Arbeitszeit im Büro und auch ein Ort für gegenseitige Vernetzung, Austausch und gemeinschaftliches Zusammenarbeiten.

Wichtiger Wachstumsschritt für uneingeschränkte Klientennähe

Christoph Repolust, Vorstand der GrECo, spricht von einem bedeutenden Wachstumsschritt in der Region: „Tirol ist für uns ein dynamischer und aufstrebender Standort, an dem wir bereits mehr als 2.000 Klienten betreuen. Über die Jahre haben sich in der Region Branchen wie Krankenanstalten, Energiesektor, Bauwirtschaft, Flugverkehr, Finanzinstitutionen, Kommunen, Seilbahnen und vor allem der Tourismus als dominante Geschäftsfelder etabliert. Wir sind Partner und Risikomanager für unsere Klienten, die schätzen unseren Lokalkolorit mit dem großen Vorteil, dass wir – wenn’s mal brennt – schnell vor Ort sein können.“

Ein eingespieltes Team

GrECo Tirol zeichnet sich durch viele langjährige Mitarbeiter*innen aus, die ihre Klienten zum Teil seit fast 30 Jahren mit großer Empathie betreuen. Dank dieses stabilen Teams konnte die Region stetig wachsen. Reinhold Resch, Mitglied der Geschäftsleitung und Regional Manager Tirol fasst zusammen: „Wir sind ein eingespieltes Team mit sehr starken Persönlichkeiten. Wichtig ist letztendlich – und das macht auch den Erfolg der gesamten Region aus – dass wir die hohe Qualität unserer Dienstleistungen aufrechterhalten und weiterhin die Bedürfnisse unserer Klienten optimal erfüllen. Wir konnten 2022 unsere Marktstellung erfolgreich ausbauen und freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Region.“

Gefeiert wurde: Die Eröffnung des neuen Büros und 40 Jahre GrECo Tirol

Im Beisein von Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi wurde das neue GrECo Büro feierlich eröffnet. Über 170 Klienten und Freunde, darunter prominente Gäste aus Industrie, Wirtschaft und Tourismus, feierten die Eröffnung des neuen Standortes und das 40-Jahre-Jubiläum. Nach einem Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten traf man sich gegenüber im Modehaus Feucht zu einem entspannten Get-together. Denise Neher führte durch den Abend, und das SOS Kinderdorf freute sich über eine Spende in Höhe von 20.000,- Eur der GrECo Foundation für das Projekt „Rat auf Draht“. Nach einem exklusiven Flying-Dinner klang die geglückte GrECo-Eröffnungsfeier mit DJ Blue Smoke aus.

Über GrECo

Die GrECo Gruppe, ein Familienunternehmen im Privatbesitz, bietet ihren Klienten individuelle Lösungen im Risiko- und Versicherungsmanagement. GrECo ist Österreichs führender Versicherungsspezialist für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Aktuell werden vom Unternehmenssitz in Wien aus 61 Niederlassungen und ca. 1200 MitarbeiterInnen in 17 Ländern, davon rund 400 in Österreich, gesteuert. Mit elf Standorten in den Bundesländern garantiert GrECo Service aus einer Hand. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind essenzielle Elemente der umfassenden Dienstleistung. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo auch international in 200 Ländern weltweit vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

GrECo International AG | Elmargasse 2-4 | 1190 Wien | www.greco.services

Mag. Judith Fleck | T +43 5 04 04 140 | M +43 664 88 38 05 09 | E j.fleck @ greco.services