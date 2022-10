„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Sportfreunde Stiller und Lukas Resetarits am 18. Oktober in ORF 1

Danach: Letzte Folge „Milch und Honig“ sowie „Der Professor und der Wolf: Das Parlament“

Wien (OTS) - Es ist ein „Willkommen Österreich“-Fest für die ganze Familie: Stermann und Grissemann empfangen am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1 die Evergreens des Indierocks, die Sportfreunde Stiller, und den Dauerbrenner der Kabarettszene, Lukas Resetarits. Danach ist in „DIE.NACHT“ um 23.00 Uhr die sechste und letzte Folge von „Milch und Honig“ zu sehen. Die kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer verarbeiten die Reste der Milch und des Honigs und nehmen Abschied von den Kälbern. Um 0.05 Uhr gibt es ein Dacapo von „Gute Nacht Österreich“. Und in der dritten Folge von „Der Professor und der Wolf“, der multimedialen Sendereihe von „ZIB 2“ und FM4, geht es um „Das Parlament“: Peter Filzmaier und Armin Wolf erklären um 0.30 Uhr u. a. was im Hohen Haus passiert, wie Gesetze entstehen und was der Klubzwang bedeutet.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Am Freitag feierte Kabarettist Lukas Resetarits seinen 75. Geburtstag. Mit Stermann und Grissemann spricht er bei seinem Besuch im „Willkommen Österreich“-Studio über das Leben und „Über Leben“, sein neues und bereits 29. Kabarettprogramm.

Seit 27 Jahren ist das Markenzeichen der Sportfreunde Stiller eingängiger Indierock mit tiefgründigen Texten. 2002 gelang ihnen mit „Ein Kompliment“ der große Hit. Was das Trio heute treibt und ob die Fans auf den Konzerten mit der Band mitgealtert sind, verraten die drei im Talk. Die Sportfreunde Stiller veröffentlichen am 11. November ihr neues Album „Jeder nur ein X“ und performen daraus – gemeinsam mit Russkaja – den Song „I‘m Alright“.

Letzte Folge „Milch und Honig“ um 23.00 Uhr

Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer widmen sich – nach „Ochs im Glas“ und „Fisch ahoi!“ – in der neuen sechsteiligen Serie „Milch und Honig“ den Licht- und Schattenseiten der Milchindustrie und der Honigproduktion. In der letzten Folge ist der Name Programm:

In „Der Abschied“ kommt es beim Verwerten des Wachses zu Schmerzen und die letzten Reste der Milch und des Honigs werden gemeinsam in einer beliebten Kindheitserinnerung verarbeitet, der Milchschnitte. Die drei besuchen Spitzenkoch Philip Rachinger und stellen mit ihm den gesamten Kreislauf der Milchwirtschaft in nur einem Gericht dar. Und am Ende steht der Abschied: Die Kälber müssen weg, damit die Herde nicht zu groß wird.

„Der Professor und der Wolf“ um 0.30 Uhr

„ZIB 2“ und FM4 erklären in dieser multimedialen Sendereihe das politische System in Österreich von Grund auf. In der aktuellen Folge von „Der Professor und der Wolf“ widmen sich Armin Wolf und Peter Filzmaier dem „Parlament“. Das Hohe Haus ist die politische Volksvertretung Österreichs. Was passiert dort genau, wie entsteht ein Gesetz tatsächlich, wie ist das mit dem Klubzwang, sind Abgeordnete wirklich Volksvertreter und stimmt das Vorurteil, dass sie vor den Kameras immer streiten und sich dann in der Kantine wieder versöhnen?

Die Sendereihe ist auf FM4 und als „ZIB 2“-Podcast-Spezial zu hören sowie dienstags in ORF 1 anschließend an „DIE.NACHT“ zu sehen. Der Podcast ist außerdem in den ORF-Onlineangeboten sowie Social-Media-Kanälen zu finden.

