Lotto: Kein Sechser – am Mittwoch warten rund 1,3 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker – es geht um rund 350.000 Euro

Wien (OTS) - Nachdem Fortuna bei der Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag ihr Füllhorn großzügig geleert und fünf Spielteilnehmern (einem bei Lotto und vier beim Joker) zu einem Hochgewinn verholfen hatte, zeigte sie sich am Sonntag wieder eher von der sparsamen Seite. Es gab keinen Sechser, und damit geht es am Mittwoch um einen Jackpot, der mit rund 1,3 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Burgenländer bzw. eine Burgenländerin kam dabei mit dem ersten von zwölf Quicktipps zu einem Gewinn von knapp 100.000 Euro.

Utl.: LottoPlus

Auch bei LottoPlus endete die Sonntagsziehung ohne Sechser. Dadurch, dass die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 43 Spielteilnehmer jeweils mehr als 6.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Utl.: Joker

Und schließlich gab es auch beim Joker am Sonntag keinen Gewinn im ersten Rang. Somit wartet ein Jackpot, und das „Ja“ zum Joker könnte bei der nächsten Ziehung im Idealfall rund 350.000 Euro wert sein.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Oktober 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 723.864,37- 1,3 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 99.531,30 81 Fünfer zu je EUR 1.340,40 226 Vierer+ZZ zu je EUR 144,10 4.022 Vierer zu je EUR 44,90 5.395 Dreier+ZZ zu je EUR 15,00 65.379 Dreier zu je EUR 5,00 168.965 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 14 15 22 26 41 Zusatzzahl 38

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Oktober 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 43 Fünfer zu je EUR 6.830,50 2.459 Vierer zu je EUR 20,20 39.887 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 12 15 27 37 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Oktober 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 185.457,54 – 350.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 88 mal EUR 880,00 902 mal EUR 88,00 8.767 mal EUR 8,00 90.564 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 5 7 1 0 4

