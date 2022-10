Croma-Pharma erweitert Management-Team

Peter Haidenek neuer Geschäftsführer und CFO; Daniel de Boer für Business Development & Strategy

Wien/Leobendorf (OTS) - Croma (Croma-Pharma®), ein globales Unternehmen in Bereich minimalinvasive ästhetische Medizin und einer der führenden Hersteller für Hyaluronsäure-Spritzen, erweitert sein Management-Team.

Peter Haidenek ergänzt das Management Board rund um die Gründerfamilie, Gerhard und Söhne Andreas und Martin Prinz, als Geschäftsführer und Chief Financial Officer (CFO). Haidenek ist Diplombetriebswirt (RWTH Aachen University) und verfügt über langjährige Vorstands- und Managementerfahrung bei internationalen, börsennotierten Gesellschaften. Der gebürtige Deutsche war u. a. Vorstand bei Polytec Holding AG, Chemson Polymer Additive AG und Flamm AG; zudem hielt er Managementpositionen bei Deutsche Lufthansa AG, adidas AG sowie KPMG. Er ist ehemaliger Schwimmleistungssportler und Vize-Weltmeister seiner Altersklasse im Ironman-Triathlon auf Hawaii.

‚Ich möchte das dynamische Wachstum der Croma-Pharma GmbH als im internationalen Ästhetik-Markt hervorragend positioniertes Unternehmen unterstützen und dazu beitragen, das Unternehmen zur Financial Excellence zu führen‘, nennt Haidenek als seinen Hauptfokus.

Als Global Director of Business Development & Strategy ist Daniel de Boer neu im Management-Team. Der gebürtige Deutsche hält einen Abschluss der University of Miami als Master of Business Administration. Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung im Ästhetik-Markt war er zuletzt für den US-Konzern Allergan Aesthetics als Sales Director Deutschland tätig. Davor fungierte er beim Dermatologie-Konzern Galderma in Lausanne unter anderem als Global Head of Business Development Aesthetics. Nach seinem Studium spielte de Boer einige Jahre als Tennis-Profi im globalen ATP / ITF Circuit.

‚Ich möchte dabei unterstützen, die beeindruckende Entwicklung der Croma in der Ästhetik fortzuführen. Dabei liegt mein Fokus auf der Produkt- und Unternehmens- Strategie, um das Unternehmen als dynamischen Challenger im globalen Markt zu positionieren‘, so de Boer.

Über Croma:

Croma-Pharma® ist ein global agierendes Unternehmen in der minimalinvasiven Ästhetik und ein führender Hersteller hochqualitativer Hyaluronsäure-Spritzen. Croma bietet ein umfassendes Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das neben Botulinum-Toxin, Fillern, Fäden und Biostimulatoren auch eine komplementäre Hautpflegeserie umfasst. Das Familienunternehmen wurde 1976 vom Apothekerehepaar Prinz in Wien gegründet und hat seine Niederlassung in Leobendorf bei Wien. Mit 550 Mitarbeiter/innen, 13 Niederlassungen in Europa und Brasilien, zwei Joint-Ventures und 60 exklusiven Exportpartnern vertreibt das Unternehmen seine Produkte in 80 Ländern weltweit und ist auch Vertragshersteller in den Bereichen Ophthalmologie und Orthopädie. Mehr unter croma.at.

Rückfragen & Kontakt:

Uschi Mayer

External Communications

Croma-Pharma GmbH

Cromazeile 2 / A-2100 Leobendorf, Austria

Mobil: +43 676 84 68 68 966

E-mail: uschi.mayer @ croma.at

Web: croma.at