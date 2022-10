Währing: Musik-Abend „Soirée bei Fürstin Metternich“

Wien (OTS) - Auf melodiöse Art wird am Donnerstag, 20. Oktober, im Währinger Amtshaus (18., Martinstraße 100, 2. Stock) an das einstmalige Wirken von Pauline Fürstin Metternich-Sandor (1836 – 1921) erinnert. Um 19.30 Uhr startet der Musik-Abend mit dem Titel „Soirée bei Fürstin Metternich“. Der Zutritt ist gratis. Metternich-Sandor war eine Größe des gesellschaftlichen Lebens in Wien und Paris, initiierte Kultur-Aktivitäten, unterstützte Tonkünstler und hat sich als Wohltäterin verdient gemacht. Ein Quartett mit Mitgliedern der „Wiener Damenkapelle Johann Strauss“ spielt stimmungsvolle Stücke, die Komponisten wie Strauss (Sohn) und Ziehrer der Salonniére gewidmet haben.

Ausgerichtet wird dieses Konzert vom Kultur-Verein „Initiative Währing“. Die Zuhörerschaft soll sich an die geltenden Corona-Richtlinien halten. Der Bezirk fördert das Projekt. Das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing im Amtsgebäude in der Martinstraße 10 (1. Stock) vergibt Zählkarten. Information im Internet: www.kulturinitiative18.at.

Allgemeine Informationen:

Pauline Metternich-Sandor (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Pauline_Metternich-Sándor

Damenkapelle "Johann Strauss":
www.musik-wien.at/konzert/index.htm

www.musik-wien.at/konzert/index.htm

Kultur-Termine im 18. Bezirk:
www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

