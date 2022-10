Weidinger und Strasser: Kampf der Lebensmittelverschwendung

ÖVP-Konsumentenschutzsprecher und ÖVP-Landwirtschaftssprecher setzen auf parlamentarische Initiativen

Wien (OTS) - Gemeinsam wollen ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Abg. Peter Weidinger und ÖVP-Landwirtschaftssprecher Abg. Georg Strasser der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagen. „Trotz Teuerung landen in Österreich nach wie vor pro Jahr rund eine Million Tonnen Lebensmittel im Müll. Fast 60 Prozent davon entfallen auf Privathaushalte. In Euro ausgedrückt wirft ein durchschnittlicher Haushalt rund 800 Euro pro Jahr in die Tonne“, so die beiden Abgeordneten heute, Montag.

Weidinger: Grundnahrungsmittel mehr wertschätzen!

Weidinger: „Wir müssen die Nahrungsmittel wieder mehr wertschätzen. Zu viel Obst und Gemüse wird weggeworfen – oftmals, weil es einfach optisch unansehnlich geworden ist, obwohl es sich noch in einwandfreiem Verbrauchszustand befindet. Wie schade darum! Aber auch Brot und Gebäck wird weggeschmissen. Das muss nicht sein“, appelliert Weidinger für mehr Wertschätzung für das Grundnahrungsmittel Brot. „Um 1,5 Kilo Brot herzustellen, werden 24.000 Getreidekörner vermahlen. Im Parlament haben wir uns mit Firmen, die gegen Lebensmittelverschwendung kämpfen, intensiv ausgetauscht. Ziel sind parlamentarische Initiativen, die der Verschwendung Einhalt gebieten.“

Strasser: Wegwerfkultur treibt Teuerung weiter an

Georg Strasser mahnt zur Bewusstseinsbildung und ruft zum Stopp des verschwenderischen Umgangs mit wertvollen Essen auf: „Es braucht wieder mehr Wertschätzung unserer Lebensmittel aus heimischer Erzeugung. Die Wegwerfkultur treibt die Teuerung weiter an. Ich sehe die derzeitige Situation als durchaus gute Gelegenheit für uns alle, das eigene Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen. Das nützt der Umwelt und dem eigenen Geldbörsel.“ (Schluss)

