Neuer Präsident des Österreichischen Schachbundes gewählt!

In einer Zeit, in der Schach durch die Causa Carlsen – Niemann medial enorm präsent ist, hat der Österreichische Schachbund (ÖSB) eine neue Führung gewählt

Wien/Linz/Salzburg (OTS) - Bei seinem ordentlichen Bundestag am vergangenen Wochenende in Salzburg, hat der ÖSB den Oberösterreicher Michael Stöttinger einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt.

Der 43jährige Linzer Marketingexperte ist seit über 20 Jahren in der Schachszene aktiv und als erfahrener Veranstalter von hochkarätigen Schachevents international bestens vernetzt.

Auf Vereinsebene führte Stöttinger seinen Stammverein, den ASV Linz, bis in die 1. Bundesliga und ist spätestens seit der Verpflichtung des amtierenden Blitzschachweltmeisters Maxim Vachier – Lagrave Favorit auf den Staatsmeistertitel im Mannschaftsschach für die Saison 2022/2023.

Seine Priorität als Präsident sieht Stöttinger in der Jugendarbeit und der Etablierung eines Supergroßmeister – Turnieres in Österreich, mittelfristig sollen aber auch hochkarätige Bewerbe des Weltschachbundes FIDE in Österreich stattfinden.

Unterstützt wurde die Kandidatur auch vom langjährigen Schachweltmeister Garry Kasparov: „Ich weiß aus mehr als 15-jähriger Zusammenarbeit, dass Michael ein exzellenter Organisator ist, verlässlich, vertrauenswürdig und ein Mann mit Handschlagqualität! Die letzten Jahre waren nicht einfach für Live – Events, aber ich freue ich mich schon sehr auf meinen nächsten Besuch in Österreich!“ – so die russische Schachlegende, die mittlerweile im Exil in New York lebt.

Stöttinger folgt auf den Wiener Datenschutzjuristen Dr. Christof Tschohl und ist erst der sechste Präsident des Österreichischen Schachbundes seit 1945.

Als Vizepräsidenten wurden die Landespräsidenten Friedrich Knapp (Kärnten), Dr. Gerd Mitter (Steiermark), Dr. Philipp Längle (Vorarlberg) und Ing. Gregor Neff (Wien) gewählt.

Als Finanzreferent wurde Hofrat Mag. Hermann Mühlleitner gewählt.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Schachbund

Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien, Austria

Tel.: +43 664 840-480-4

E-Mail: office @ chess.at