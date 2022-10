Arbeiten im Kindergarten: Infotag an der bafep21

Wien (OTS) - In der Stadt Wien werden wie in vielen anderen Bundesländern Elementarpädagog*innen gesucht. Der Beruf wurde in den letzten Jahren schrittweise attraktiviert und bietet eine sinnstiftende, abwechslungsreiche Tätigkeit.

„Die Zukunft der Stadt geht in den Kindergarten!“. Dieses Motto ist in der Wiener Bildungslandschaft stark verankert. Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien (bafep21) bietet mit dem Kolleg „CHANGE“ eine Ausbildung im elementarpädagogischen Bereich und somit Gelegenheit die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Die bafep21 ist Österreichs größte BAfEP. Österreichweit sind 25% aller Kolleg-Studierenden an der bafep21. Über 1.000 Elementarpädagog*innen wurden in den letzten 10 Jahren an der Schule in Wien-Floridsdorf ausgebildet.

Das BAfEP-Kolleg „CHANGE“ ist eine zweieinhalbjährige Ausbildung und ermöglicht erwachsenen Quereinsteiger*innen, sich nach einem Studium, einer Elternkarenz oder dem Zivildienst für das Feld der Elementarpädagogik zu qualifizieren. Die spätere und bewusste Entscheidung für den Beruf führt dazu, dass Kolleg-Absolvent*innen verlässlich als pädagogische Fachkräfte tätig werden.

„Ich möchte alle Interessierten sehr herzlich zum heurigen Infotag der bafep21 einladen. Hier bekommt man alle wichtigen Informationen zum Kolleg „CHANGE“ sowie zum Arbeitsalltag im Kindergarten. Kindergartenpädagog*in zu werden, bedeutet für viele Kinder die engste Begleitperson im Kindergarten zu sein und ihnen bei den ersten Schritten in ihrer Bildungslaufbahn als Stütze beiseite zu stehen. Es ist ein sehr sinnstiftender Job, der für das gesamte Bildungssystem von enormer Bedeutung ist. Daher hoffe ich, dass möglichst viele Interessierte den Infotag der bafep21 besuchen und wir möglichst viele von ihnen demnächst in der Ausbildung begrüßen dürfen!“, so Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Während der Ausbildung gibt es in den ersten 2 Semestern die Möglichkeit zur Unterstützung durch das AMS und den waff. Ab dem 3. Semester arbeiten die Studierenden an 2 Tagen in der Woche in einem Kindergarten und werden dafür bereits von der Stadt Wien entlohnt.

Das Kolleg „CHANGE“ mit Ausbildungsstarts im Februar und September 2023 bietet Ausbildungsplätze für

kommunikative und engagierte Personen, die Bildungsprozesse mit Kindern aktiv und kreativ gestalten möchten

Sprachtalente mit sehr guten Deutschkenntnissen

Quereinsteiger*innen, die schon lange nach einem sinnstiftenden Arbeitsbereich suchen

Menschen mit einer abgeschlossenen Matura, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung.



Infotag

Am 19. Oktober findet in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr der nächste Infotag in Wien-Floridsdorf in der Patrizigasse 2 statt. Interessierte können sich in dieser Zeit zu den Anforderungen, zur Ausbildung sowie zum Arbeitsalltag im Kindergarten informieren. Lehrer*innen und Studierende stehen dabei sehr gerne für Fragen zur Verfügung.

Zusätzlich finden sich alle wichtigen Informationen zur Ausbildung sowie ein Einblick ins Berufsfeld auf der Website www.bafep21.wien.at

„Wir laden interessierte Personen ein sich am 19. Oktober ein Bild über die spannende, vielfältige und praxisorientierte Kolleg „CHANGE“ Ausbildung zu machen“, so Kurt Burger, Abteilungsleiter-Stellvertreter der Stadt Wien – Kindergärten und Nicole Kalteis, Direktorin der bafep21.

Bewerbungen sind vom 19. Oktober bis zum 27. November möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter: www.bafep21.wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, MA

Telefon +43 1 4000 83203

Mail manfred.kling @ wien.gv.at



Mirjana Savic

Stadt Wien – Kindergärten

Telefon +43 676 8118 90295

Mail mirjana.savic @ wien.gv.at