Spezial-Konzert „Demenz & Ich“: Musik verbindet

Wir wollen Menschen mit Demenz und deren Angehörigen ermöglichen, etwas ‚wie früher´ gemeinsam unternehmen zu können. Ein Konzert-Nachmittag im speziellen Format erscheint uns dazu besonders geeignet, da Musik verbindet und Menschen auf einer besonderen Ebene erreichen kann Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Wien (OTS) - Rund 130.000 Menschen leiden in Österreich an Demenz und diese Menschen verändern sich. Es werden Verluste sichtbar: des Gedächtnisses, der Sprache und der Ausdrucksmöglichkeiten. Die innere Fülle an Gefühlen und Erinnerungen aber bleibt. Und diese können durch Musik wachgerufen werden. Das kann bei einem kostenlosen Konzert am 18.11.2022 im Rahmen der Initiative „Demenz & Ich“ in den Räumen der ÖGGK erlebt werden.

Musik ist eine Sprache, die überall berührt. Speziell auf Menschen mit Vergesslichkeit oder Demenz kann sie eine erstaunliche Wirkung haben, wie wissenschaftliche Untersuchungen belegen. Sie steigert das emotionale Wohlbefinden und die Lebensqualität. Selbst wenn vieles vergessen ist, bleiben Melodien von früher in Erinnerung und helfen dabei, andere Erinnerungen und Fähigkeiten ins Bewusstsein zurückzurufen. Außerdem hilft Musik nachweislich, Depressionssymptome zu lindern.

„ Wir wollen Menschen mit Demenz und deren Angehörigen ermöglichen, etwas ‚wie früher´ gemeinsam unternehmen zu können. Ein Konzert-Nachmittag im speziellen Format erscheint uns dazu besonders geeignet, da Musik verbindet und Menschen auf einer besonderen Ebene erreichen kann “, erklärt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

Spezial-Konzert „Demenz & Ich“

des Next Generation Ensembles

Fr, 18. November 2022, 15.30

Kärntner Straße 26 (Marco-d’Aviano-Gasse 1), 1010 Wien

Die Teilnahme ist frei, Anmeldung erforderlich:

Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an gesellschaft @ oeggk.at bzw. unter www.oeggk.at/veranstaltungen

Das Konzert richtet sich an Menschen, die von Demenz betroffen sind, an Angehörige sowie an alle Interessierten. Herausragende junge MusikerInnen des Next Generation Ensembles spielen unter professioneller Anleitung von MAG. NIKOLAUS STRAKA Ausschnitte aus W. A. Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“. Das Konzert wird von Psychothera­peutin LARA-ANDREA VRANEK begleitet. Ein In-Kontakt-Treten mit Nikolaus Straka und Lara-Andrea Vranek ist im Anschluss möglich.

Um den Betroffenen gerecht zu werden, dauert das Konzert max. 45 Minuten.



Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine fast 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

Spezial-Konzert „Demenz & Ich“

Die Teilnahme ist frei, Anmeldung erforderlich:

Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an gesellschaft @ oeggk.at bzw. unter www.oeggk.at/veranstaltungen



Datum: 18.11.2022, 15:30 - 16:15 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Straße 26, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.oeggk.at/veranstaltung/spezialkonzert-demenz-und-ich/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at