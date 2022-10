„Stadt:Kultur Perchtoldsdorf“ startet am 18. Oktober

Kulturprogramm mit Literatur, Kabarett und Konzerten

St.Pölten (OTS) - Nach dem Auftakt in Baden startet die „Stadt:Kultur“ morgen, Dienstag, 18. Oktober, jetzt auch in Perchtoldsdorf. Insgesamt stehen dabei bis Freitag, 28. Oktober, im Festsaal der Burg zu Perchtoldsdorf acht Abende mit Literatur, Kabarett und Konzerten auf dem Programm. Den Auftakt machen am morgigen Dienstag Florian Klenk und Florian Scheuba, die in „Sag du, Florian“ die größten Korruptionsskandale der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit Revue passieren lassen. Am 19. Oktober folgt ein Konzert der Wiener Soul-Band 5/8erl in Ehr’n, die ihr neues Album „Yeah“ präsentiert.

Fortgesetzt wird am Sonntag, 23. Oktober, mit Stefanie Sargnagel, die ein „Best of“ von Texten aus dem Social Media Alltag zu Gehör bringt. Am Montag, 24. Oktober, lesen dann Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann aus ihrem gemeinsamen Buch „Der werfe den ersten Stein“. Am Dienstag, 25. Oktober, erzählt David Scheid in seinem neuen Kabarett-Programm aus der Zeit, „Als die Welt noch eine Scheibe war“.

Tags darauf, am Mittwoch, 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, bringt Malarina ihr Kabarettprogramm „Serben sterben langsam“ auf die Bühne, ehe es Donnerstag, 27. Oktober, mit Katharina Strasser und Band musikalisch weitergeht, wenn mit „Keine Angst!“ eine Zeitreise durch die Geschichte der österreichischen Popmusik von 1970 bis heute auf dem Programm steht. Den krönenden Abschluss bilden am Freitag, 28. Oktober, Dirk Stermann und Christoph Grissemann, die sich, begleitet von Philippine Duchateau am Klavier, in „Das Ei ist hart!“ Loriots „dramatischen Werke“ widmen.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim InfoCenter Perchtoldsdorf unter 01/86683-400 und e-mail info @ perchtoldsdorf.at bzw. unter www.stadt-kultur.at.

