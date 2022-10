Getting stuff done - Projektmanagement für alle

Österreichs größter Kongress für Projektmanagement fand wieder im Austria Center in Wien statt. 600 Teilnehmende diskutierten über Projektmanagement auch in untypischen Bereichen.

Wien (OTS) - Klimawandel, Pandemie, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, Transformation in der Arbeitswelt und vieles mehr. Die Welt ist unsicherer und komplexer geworden. Doch wie lassen sich diese Herausforderungen erfolgreich meistern? Und wie vermitteln wir wieder frischen Mut, um neue Ziele gemeinsam zu erreichen?

„Hohe Volatilität und die steigende Komplexität der Umwelt stellen heute eher die Regel als die Ausnahme dar,“ betonte Brigitte Schaden, Präsidentin von Projekt Management Austria und Gastgeberin des pma focus 2022 in ihrer Begrüßung. „Und sind die Herausforderungen auch noch so groß, in unsicheren Zeiten kann die Herangehensweise, die wir aus dem Projektmanagement kennen, sehr hilfreich sein. Etwa eine positive Einstellung zur Aufgabe, eine gemeinsame Vision oder auch die Fähigkeit, sich als Team zu organisieren und auf ein Ziel hin zu arbeiten“, so pma Präsidentin Brigitte Schaden.

Projektmanagement: Für uns alle hilfreich

Flexibel, agil und dynamisch in einem unsicheren Umfeld arbeiten, muss man heute nicht nur in Projekten, sondern in der gesamten Organisation – und auch im privaten Umfeld. Worauf es ankommt, brachte das Motto des diesjährigen pma focus auf den Punkt: „Getting stuff done – Projektmanagement für alle“. Der Titel der Veranstaltung ist dem Framework der Global Alliance for the Project Professions – kurz GAPPS entlehnt, der internationalen Vereinigung, die sich um die Vergleichbarkeit von internationalen Projektmanagement-Standards bemüht. pma Präsidentin Brigitte Schaden und Professorin Lynn Crawford von der University of Sydney stellten den neuen Standard vor.

Kleine Gehirne als Innovationstreiber

„Viele unserer Entwicklungen sind nicht durch Planung zustande gekommen, sondern durch kleine Fünkchen an Chaos, die sich durch Fehler eingeschlichen hatten“, betonte Martin Moder, Molekularbiologe und prominenter Wissenschaftskabarettist bei den Science Busters in seiner Eröffnungs-Keynote. Wie Kinder spielerisch Projektarbeit kennenlernen und dabei Spaß haben, zeigte Karoline Iber. Sie leitet das Kinderbüro an der Universität Wien und veranstaltet jährlich die KinderuniWien. Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber aus Niederösterreich berichtete, wie es der NÖ Feuerwehr gelungen ist, Österreichs bislang größten Waldbrand im Raxgebiet zu löschen und was nötig war, um mit den dabei ständig wechselnden Rahmenbedingungen fertig zu werden. Event-Profi Philipp Groborsch widmete sich der Risikominimierung von Projekten am Beispiel von Großveranstaltungen im Sport.

„Wo man Dinge trotz Widrigkeiten hinkriegt, steht meist Projektmanagement-Kompetenz dahinter“, fasste pma-Präsidentin Brigitte Schaden treffend zusammen. Best Practice-Vorträge über nachhaltiges Bauen von Christoph Bauer und Georg Hrabanek (Woschitz group), sowie über die Tücken der Personalbereitstellung von Christopher Rössler (ProStaff GmbH), rundeten das Programm des diesjährigen pma focus ab. Für den humorvollen Abschluss sorgte Kabarettist Stefan Haider. Die Kongressteilnehmer*innen erlebten live vor Ort und digital einen Tag voller inspirierender Impulse, agiler Workshops und Raum für Vernetzung mit Ausstellern und Partnern.

Projekt Management Austria (pma) ist mit 1.300 Mitgliedern die größte österreichische Projektmanagement-Vereinigung. In den 60er Jahren gegründet und seit 1973 als eingetragener Verein tätig, stellt pma heute eine etablierte Plattform für Kommunikation, Austausch und Weiterbildung dar. Ziel von pma ist die Qualitätssicherung von Projektmanagement und die Anerkennung sowie Weiterentwicklung des Berufsbilds "Projektmanager*in". pma ist offizielle IPMA® Zertifizierungsstelle für Projektmanager*innen. Als aktives Mitglied der weltweit agierenden International Project Management Association (IPMA®) ist pma international vernetzt. pma.at

