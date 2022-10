Vier Spiele der dritten ÖFB-Cup-Runde live in ORF 1 und OSP

Am 18., 19. und 20. Oktober mit Rapid, Salzburg, Sturm und Austria

Wien (OTS) - Interessante Paarungen bietet die dritte Runde im ÖFB-Cup – ORF 1 und ORF SPORT + zeigen je zwei davon live. Los geht es am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, um 17.50 Uhr in ORF 1 mit WSG Tirol – Rapid. Ebenfalls in ORF 1 steht am Mittwoch, dem 19. Oktober, um 17.50 Uhr das legendäre Grazer Derby GAK – Sturm auf dem Programm. Um 20.15 Uhr geht es an diesem Tag in OSP live mit Admira – Salzburg weiter. Beendet wird diese Cup-Runde im ORF am Donnerstag, dem 20. Oktober, mit Sportclub – Austria um 20.15 Uhr in OSP.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

