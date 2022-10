Bergerlebnis in den Herbstferien mit den Niederösterreich Bahnen

LR Schleritzko: „Mit unseren blau-gelben Niederösterreich Bahnen wird der Ausflug zu einem ganz besonderen Bergerlebnis“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Gemeindealpe Mitterbach, die Schneebergbahn und Puchis Welt in Puchberg-Losenheim stehen in den Herbstferien täglich für abwechslungsreiche Herbstausflüge bereit. „Herbstzeit ist Wanderzeit, und bei uns in Niederösterreich liegen die Wanderparadiese direkt vor der Haustür. Mit unseren blau-gelben Niederösterreich Bahnen wird der Ausflug zu einem ganz besonderen Bergerlebnis“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Gemeindealpe Mitterbach und Puchis Welt in Puchberg-Losenheim haben in den Herbstferien jeden Tag geöffnet. Die Schneebergbahn ist noch bis 13. November täglich auf den höchsten Berg Niederösterreichs unterwegs. „Unsere Bergbahnen stehen für nachhaltige, regionale Freizeiterlebnisse. Durch die optimale öffentliche Anbindung aller Bahnen ist auch die nachhaltige Anreise garantiert. Unsere Mariazellerbahn beispielsweise bringt die Gäste fast direkt bis zur Talstation der Gemeindealpe Mitterbach“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Die Gemeindealpe Mitterbach ist der blau-gelbe Actionberg. Unter dem Motto „Mit' m Lift aufi, mit Schwung owa“ geht es ab der Mittelstation mit den Mountaincarts über die 4,6 Kilometer lange Schotterstrecke rasant talwärts. Zwei Sesselbahnen bringen die Gäste in nur wenigen Minuten von 800 m auf 1.626 m Seehöhe. Von dort aus hat man einen einzigartigen 360 Grad Rundumblick auf die herrliche Bergwelt.

Ganz entspannt geht es mit der Schneebergbahn auf den höchsten Berg Niederösterreichs. Das naturnah gestaltete Bergareal Hochschneeberg erwartet die Gäste mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, dem Kaiserrastplatz und einem großzügigen Erlebnisspielplatz. Die spannende Geschichte der traditionsreichen Zahnradbahn wird durch den Hearonymus Audioguide erlebbar.

Puchis Welt im Puchberger Ortsteil Losenheim steht mit der Wunderwiese, der Schneeberg Sesselbahn und den Spielstationen der Wunderalm bereit. Herrliche Wanderungen oder rasante Abfahrten mit dem Wiesenflitzer, der Reifenrutsche, den coolen PuchiCarts oder schneefreies Ski- und Snowboardvergnügen auf dem Mattenskihang locken. Infos: www.puchis-welt.at

Tipp: Auch mit der Mariazellerbahn, der Waldviertelbahn, dem Reblaus Express und der Wachaubahn wird der Herbstausflug zum Erlebnis.

Nähere Informationen: Katharina Heider-Fischer, Bakk., Kommunikation Niederösterreich Bahnen, Telefon +43/2742 360 990-1311, Handy +43/676 566 24 53, bzw. im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 19:00 Uhr), www.niederoesterreichbahnen.at.

