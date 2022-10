Erfolgsprojekt jobmesse austria geht 2023 in die zweite Runde

Hohe Nachfrage bei der Premiere der jobmesse austria. Im Herbst 2023 kehrt das einzigartige Karriere- und Recrutingformat wieder zurück!

Es ist immer schön zu sehen, wenn umgesetzte innovative Konzepte die erhoffte Begeisterung bei Ausstellern und Besucherinnen und Besuchern auslösen. Wir sind bereits in den Vorbereitungen für die zweite jobmesse austria und freuen uns sehr, unser einzigartiges Karriere- und Recrutingformat in einer zweiten Runde weiterzuentwickeln Markus Binderbauer, der Geschäftsführer der JIMM Marketing

Wien (OTS) - Mehrere tausend Besucher:innen trafen bei der Premiere der jobmesse austria mit über 100 TOP-Austellern in der Wiener MARX Halle Ende September zusammen. Das zweitägige Event war für alle Beteiligten ein großer Erfolg und wird vom 09.-10.September 2023 erneut in der Wiener MARX-Halle stattfinden.

Das Erfolgskonzept der Karrierechancen für alle Qualifikationen aus allen Generationen gilt als Alleinstellungsmerkmal der jobmesse austria. Auch im kommenden Jahr soll der Fokus genauso auf der/dem Schüler:in, wie auf der Fachkraft 50+ liegen. „ Es ist immer schön zu sehen, wenn umgesetzte innovative Konzepte die erhoffte Begeisterung bei Ausstellern und Besucherinnen und Besuchern auslösen. Wir sind bereits in den Vorbereitungen für die zweite jobmesse austria und freuen uns sehr, unser einzigartiges Karriere- und Recrutingformat in einer zweiten Runde weiterzuentwickeln “, so Markus Binderbauer, der Geschäftsführer der JIMM Marketing.

Auch die über 100 Aussteller waren von der Veranstaltungsdimension und dem Angebot vor Ort begeistert. „Wir haben sehr viele gute Bewerbungsgespräche aufgenommen und werden viel Arbeit haben, diese aufzuarbeiten. Also wir waren wirklich erfolgreich! Ich kann es empfehlen!“, so Anette Fexa, Zuständige für Talent Sourcing und Employer Branding Leader bei IKEA Austria.

jobmesse austria

AVISO: jobmesse austria 2023



09./10. September 2023

Samstag 10.00 - 16.00 Uhr

Sonntag 11.00 - 17.00 Uhr



Ort: Wiener MARX-Halle



Datum: 09.09.2023, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: https://jobmessen.at/wien

