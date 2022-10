5. Bezirk: „read!!ing room“ lädt zu Film und Lesung ein

Wien (OTS) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) organisiert am Donnerstag, 20. Oktober, einen Film- und Rezitationsabend. Beginn der Veranstaltung: 19.00 Uhr. Gezeigt wird der 23 Minuten dauernde Streifen „Nächtliche Botschaften“ (Buch/Regie: Gabriela Bruckner, Schauspieler: Stefan Bergmann, Wolfram Hermann-Hubler, Eva Steinsky, Gabriela Bruckner). Kurz zur Handlung: Eine Frau wird in ihrem Traum zu einer süchtigen Obdachlosen und trifft ihr männliches Pendant. Im Anschluss an die Film-Vorführung lesen Mitwirkende einen Text des bekannten Autors Peter Henisch mit dem Titel „Kommt eh der Komet“. Gäste werden um Beachtung der geltenden Corona-Regeln und um Zahlung von Kultur-Beiträgen (Vorschlag: mindestens 5 Euro pro Person) gebeten. Nähere Informationen und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 und E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Filmerin Gabriela Bruckner ("Castforward"):

https://www.castforward.de/members/profile/gabriela-bruckner

Literat Peter Hanisch:

https://henisch-peter.at

Kultur-Verein „read!!ing room":

www.readingroom.at

Veranstaltungen im 5. Bezirk:

https://www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

