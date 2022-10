AVISO: IGGÖ veranstaltet Tag der offenen Moschee

Wien (OTS/IGGÖ) - Über 700.000 Muslim*innen leben aktuell in Österreich. Trotz des gewachsenen Interesses, das Politik, Gesellschaft und Medien ihnen entgegenbringen, werden sie immer noch sehr stark als homogene Gruppe gesehen. Dabei sind die muslimischen Communities von einer enormen inneren Vielfalt geprägt.

Die Moscheen der IGGÖ haben sich in den vergangenen Jahren von kaum wahrnehmbaren Gebetshäusern zu sichtbaren Moscheen in unterschiedlichen architektonischen Formen entwickelt, die als Orte der Andacht, des Gebets und des religiösen Studiums mittlerweile einen wesentlichen Teil der religiösen Infrastruktur in Österreich bilden. Gleichzeitig erfahren sie als soziale Knotenpunkte durch eine schrittweise Öffnung eine vermehrte Verankerung innerhalb eines sozialen Gemeinwesens, ihres Stadtteils oder Grätzels.

Um einen nachhaltigen Dialog mit der Öffentlichkeit zu fördern und die Vielfalt des muslimischen Lebens in Österreich zu veranschaulichen, öffnen die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) und ihre Einrichtungen am Sonntag, den 23. Oktober 2022 als „Tag der offenen Moschee“ ihre Türen einem interessierten Publikum.

„Als Islamische Glaubensgemeinschaft möchten wir unsere Moscheen bei der Öffnung nach außen unterstützen. Der Abbau nachbarschaftlicher Barrieren durch persönliche Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Religionen, Kulturen, Weltanschauungen und ethnischer Herkunft und die Förderung einer Neugier für andere Traditionen und Kulturen trägt zu einer Stärkung des sozialen Zusammenhalts und des Wir-Gefühls in der Gesellschaft entschieden bei. Viele unserer Moscheen leisten in diesem Bereich bereits hervorragende Arbeit und können in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion übernehmen,“ erläutert IGGÖ-Präsident Ümit Vural die Idee hinter der Wiederaufnahme dieses Aktionstages nach einer mehrjährigen coronabedingten Pause.

