Nebenflächen in Ortsdurchfahrt Zemling entlang der L 1246 werden auf einer Länge von 350 Metern neugestaltet

LR Schleritzko: Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und Lebensqualität

St. Pölten (OTS) - Landesrat Ludwig Schleritzko nahm kürzlich den offiziellen Baustart für die Neugestaltung der Nebenflächen an der Landesstraße L 1246 in Zemling (Bezirk Hollabrunn) vor und betonte dabei: „Dieses Projekt trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit sowie auch die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.“ Auf einer Länge von rund 350 Metern werden zum einen Gehsteige neu angelegt und zum anderen Parkplätze errichtet. Die Grünraumgestaltung soll dem Erscheinungsbild der Ortsdurchfahrt ein harmonisches und natürliches Aussehen verleihen. Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Ravelsbach in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region ohne große Verkehrseinschränkungen durch. Mit der Fertigstellung ist im Sommer 2023 zu rechnen. Insgesamt sind hier Materialkosten von rund 225.000 Euro vorgesehen, die von der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

