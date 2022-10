Waldviertel: Weitwanderweg „Lebensweg“ mit Attraktivierungsmaßnahmen

LR Danninger: „Laufende Qualitätsverbesserung des Angebotes entlang der niederösterreichischen Wanderwege wird mehr Sportbegeisterte anziehen“

St.Pölten (OTS) - Auf 13 Etappen und rund 275 Kilometern führt der Weitwanderweg Lebensweg durch die Stationen des menschlichen Lebens. Auf dem in einer Achterschleife angelegten Lebensweg können die Besucherinnen und Besucher zur Ruhe kommen und Lebenskraft tanken. Im Rahmen eines LEADER-Projekts der Region Südliches Waldviertel-Nibelungengau soll die Erfolgsgeschichte des Lebenswegs fortgeführt und mit unterschiedlichen Aktivitäten zur Qualitätssicherung abgerundet werden: die Beschilderung wird verbessert, noch vorhandene Lücken werden geschlossen sowie die Wanderkarte überarbeitet und neu aufgelegt. „Die laufende Qualitätsverbesserung des Angebotes entlang der niederösterreichischen Wanderwege wird mehr Sportbegeisterte anziehen, wovon die gesamte Region profitiert: die Wertschöpfung wird gestärkt und Arbeitsplätze gesichert“, betont Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Die LEADER-Region Südliches Waldviertel bietet ein ausgedehntes Netz an Wanderwegen, welches durch die eindrucksvolle Landschaft und unberührte Natur führt. Der Lebensweg erweitert das Kompetenzfeld „Natur und Bewegungsräume“ der niederösterreichischen Tourismusstrategie um ein weiteres qualitativ hochwertiges und attraktives Angebot. „Wir möchten die große Sehnsucht der Gäste nach Natur befriedigen. Im Waldviertel steht unseren Gästen diesbezüglich ein einzigartiges Angebot zur Verfügung“, freut sich Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Insgesamt 23 Gemeinden in der Region haben sich zum Verein zur Errichtung und Ausbau des Lebenswegs zusammengeschlossen, um den Lebensweg laufend weiterzuentwickeln. „Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen der Wanderer. Gemeinsam mit den Lebensweg-Partnern und dem Waldviertel Tourismus wird an den Angeboten weitergearbeitet, damit die Wanderer eine tolle Zeit bei uns erleben“, so Veronika Schroll, stellvertretende Obfrau vom Verein „Errichtung und Ausbau des Lebensweges“. Dieter Holzer, Obmann der LEADER-Region Südliches Waldviertel-Nibelungengau, ergänzt: „Die Attraktivierungsmaßnahmen werten das freizeittouristische Angebot in der Region auf.“

Die LEADER-Region Südliches Waldviertel-Nibelungengau hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU – Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrat Jochen Danninger beschlossen.

Nähere Informationen: Büro LR Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. (FH) Markus Steinmaßl, Telefon 02742/9000 196 19, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at.

