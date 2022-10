Aviso Veranstaltung Grüne Wien/Grüne Bildungswerkstatt am 20.10.: Erinnerungskultur reloaded!

Über einen zeitgemäßen und kritischen Umgang mit Denkmälern und Erinnerungsorten

Wien (OTS) - Thema: Erinnerungspolitik – ein Machtdiskurs. Was verändert sich in einer Stadt, wenn bisher vergessene Gruppen und ihr Beitrag zur Stadtgeschichte plötzlich sichtbar gemacht werden? Wie begegnen wir „blinden Flecken“ in der Stadt? Die öffentlichen Debatten um den Umgang mit der Lueger Statue, mit dem Mahnmal für verfolgte Homosexuelle oder auch mit dem „Russendenkmal“ am Schwarzenbergplatz zeigen immer wieder wie emotional das Thema Erinnerungs(politik) besetzt ist. Wer wird erinnert, wer wird in den Fokus gerückt? Wer wird bewusst oder unbewusst „vergessen“ oder „vergessen gemacht“?

Vorträge und Workshops mit:

Tim Cole, Historiker an der Universität Bristol

Tanja Schult, Kunsthistorikerin am Institut für Kultur und Ästhetik an der Universität Stockholm

Elke Krasny, Professorin für Kunst und Bildung an der Akademie der bildenden Künste Wien

Moderation: Ursula Berner, Kultursprecherin der Grünen Win





Zeit: 20. Oktober 2022, 16:00 Uhr

Ort: IG Architektur, Gumpendorfer Str. 63B, 1060 Wien

Anmeldung per E-Mail an anmeldung.kultur.wien(at)gruene.at





