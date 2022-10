Noch bis 31. Oktober sichern: Acht Stunden kostenlose Lernbegleitung

LR Teschl-Hofmeister: Die NÖ Lernwerkstatt ist eine Lernplattform, bei der alle Beteiligten gewinnen

St.Pölten (OTS) - Während einer Schullaufbahn gibt es immer wieder Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche professionelle Unterstützung bei verschiedenen Lerninhalten brauchen. „Oftmals können die Eltern hier nicht weiterhelfen und nehmen gerne zusätzliche Unterrichtseinheiten für ihre Kinder in Anspruch. Die Digitale NÖ Lernwerkstatt ist dabei eine wertvolle Plattform, die auf direktem Wege Schülerinnen und Schüler mit pädagogischen Tutorinnen und Tutoren zusammenbringt. Für Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses gibt es jedes Semester acht Einheiten Lernbegleitung gratis. Für das Wintersemester 2022/23 können die Einheiten noch bis 31. Oktober gebucht werden“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Funktion des Lernbuddys übernehmen Lehramtsstudierende, deren Schwerpunkte auf den verschiedensten Fächern liegen. „Auch für Studierende ist dies ein tolles Angebot, praktische Erfahrung im Vermitteln von Lerninhalten zu sammeln und neben dem Studium etwas dazuzuverdienen“, erklärt Teschl-Hofmeister. Das Land Niederösterreich übernimmt die Kosten für die Lernbegleitung und möchte damit den Familien in finanzieller Hinsicht unter die Arme greifen und den Schülerinnen und Schülern ein Angebot zur Seite stellen, mit dem sie Wissenslücken füllen, Lerndefizite aufholen und sich Unterstützung beim Lernen holen können. „Die NÖ Lernwerkstatt ist also für alle Seiten eine Win-Win-Situation“, so Teschl-Hofmeister.

Die Digitale NÖ Lernwerkstatt unterstützt bereits seit mehr als einem Jahr Familien mit Schulkindern rund ums Lernen. Die drei wesentlichen Angebote der Online-Plattform sind eine Mediathek mit Lernvideos und Tutorials zum selbstständigen Weiterlernen, spannenden Experimente zum Nachmachen und weiterführenden qualitätsgeprüften Angebote für Eltern und Erziehungsberechtigte sowie eine maßgeschneiderte Lernbegleitung.

Zu den Angeboten der Digitalen NÖ Lernwerkstatt und zur Beantragung der kostenlosen Lernhilfe: www.noe-lernwerkstatt.digital

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

