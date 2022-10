Mit der neuen tragbaren Espressomaschine Minipresso NS2 von Wacaco wird der Weg von der Kapsel in die Tasse zum Kinderspiel

Hongkong (ots/PRNewswire) - Der weltweite Marktführer für tragbare Espressomaschinen, Wacaco Company Ltd, bringt die zweite Generation der bekannten Minipresso NS Kapsel-Espressomaschine auf den Markt. Wacaco hat seine Kaffee-Expertise und sein technisches Know-how in einem brandneuen Design vereint und so die bisher kompakteste und leistungsfähigste Kapsel-Espressomaschine entwickelt.

Die neue Minipresso NS2 wurde ausschließlich für alle Nespresso®* Original-Kapseln und kompatiblen Kapseln entwickelt und kombiniert einfache Bedienung, intuitive Ergonomie, langlebige Materialien und eine elegante Ästhetik, damit Sie Tasse für Tasse perfekten Espresso zubereiten können.

Die Minipresso NS2 ist ein Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft. Das Gerät wird vollständig von Hand betrieben und benötigt weder Strom noch Batterien für den Betrieb. Die NS2 besteht zum Teil aus Polymeren, die aus Weizen hergestellt werden, und ist mit Hülsen kompatibel, die vollständig recycelt werden können.

Diese neue Version konzentriert sich auf eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Die Minipresso NS2 ist überraschend klein und mit 130 mm Höhe 30 % niedriger als die Vorgängergeneration. Die Nutzer werden sie in Ihren Handtaschen oder Rucksäcken kaum bemerken. Der vollständig integrierte Wasserbehälter vereinfacht die Vorbereitung und die mitgelieferte Tropfschale sorgt dafür, dass keine Unordnung entsteht. Mit der Minipresso NS2 vereinfacht Wacaco die Espressozubereitung und macht es zum Vergnügen, überall die perfekte Tasse zuzubereiten.

Für noch mehr Benutzerkomfort bringt Wacaco gleichzeitig eine Minipresso NS2-Reisebox mit Trageriemen auf den Markt. Sie besteht aus strapazierfähigem EVA-Material, das mit einem weichen Filzstoff überzogen ist. Sie wurde speziell entwickelt, um die Minipresso NS2 vor alltäglichen Stößen und Kratzern zu schützen. Sie enthält auch eine feste Kapselbox für acht Kaffeekapseln. Ein Silikonuntersetzer und ein Mikrofasertuch sind ebenfalls in der Box enthalten und machen sie zum perfekten Begleiter der Minipresso NS2.

Die Minipresso NS2 wird zu einem Preis von 59,90 US-Dollar und die Minipresso-NS2-Box zu einem Preis von 32,90 US-Dollar über https://www.wacaco.com/pages/minipresso-ns2 erhältlich sein.

* Marke eines Drittanbieters ohne Verbindung zu Wacaco Company Limited.

Informationen zu Wacaco:

Die Wacaco Company Limited wurde 2013 in Hongkong von Hugo Cailleton und Jessie Wang gegründet und wurde schnell zu einem der führenden Hersteller von tragbaren Kaffeemaschinen weltweit. Die Marke setzt sich dafür ein, die traditionellen Grenzen der Kaffeezubereitung mit ihrer Mentalität von „brew anywhere" (allerorts brühen) zu überwinden, ohne dabei Qualität oder Design zu opfern.

Fotos und Videos finden Sie hier: https://wacaco.coffee/NS2content

Für weitere Informationen und Medienanfragen senden Sie bitte eine E-Mail an media @ wacaco.com

Video – https://www.youtube.com/watch?v=o9zeOgn2-IM

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1918548/The_smallest_and_most_portable_pod_compatible_machine_on_the_market.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1918549/Brew_anywhere_with_the_Minipresso_NS2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1076081/Wacaco _Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-der-neuen-tragbaren-espressomaschine-minipresso-ns2-von-wacaco-wird-der-weg-von-der-kapsel-in-die-tasse-zum-kinderspiel-301650202.html

Rückfragen & Kontakt:

Dan Kennedy,

media @ wacaco.com