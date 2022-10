Yoga Community Day 2022

Yoga Community Day 2022 € 5.- pro Yogaklasse

Am österreichischen Nationalfeiertag 2022 gibt es eine besondere Aktion für Yoga-Fans und alle, die es noch werden wollen: den Yoga Community Day! An diesem Tag kann man in den führenden Yogastudios Österreichs in der Zeit von 8:30 bis 21:00 Uhr verschiedenste Yogastunden erleben - und das um nur € 5.- pro Einheit.

Anmeldung und Information ab sofort über die Website der teilnehmenden Yogastudios:

Wien: Alkemy, Ananya, coming Hooomm, Doktor Yoga, Fancypants, LaSelva HotYoga, Re:treat, The Wyld Thing, yogakula, YOGAlounge

Niederösterreich: Das Yogaprojekt Baden, Yogazentrum Mödling

Graz: Studio Herzfeld, Wahrhaft Yoga, Yogalife

Und viele mehr!

P.S. Übrigens die beste Gelegenheit für alle, die schon immer mal Yoga ausprobieren wollten oder nach Corona wieder zurück zu einem gesunden Lifestyle finden möchten.

Wir freuen uns über viele Yogis und Yoginis aber natürlich auch über Berichterstattung!



Datum: 26.10.2022, 08:00 - 21:00 Uhr

Ort: führende Yogastudios in Österreich

Alle größeren Städte, Österreich

Url: https://www.yogazeit.at/yoga-community-day/

Komm zum Yoga Community Day in deiner Nähe und besuche jede Stunde um nur € 5,- Yoga Community Day

Rückfragen & Kontakt:

Akshara GmbH

Mag. Birgit Pöltl

Geschäftsführung

+436641975846

bp @ yogazeit.at

www.yogazeit.at