Gloria – Verkaufsstart für 33 Eigentumswohnungen Nähe Schloss Schönbrunn

3SI Immogroup: Revitalisierter Stilaltbau in Meidling gelangt in Verkauf

Wien (OTS) - Mit Gloria bringt die 3SI Immogroup 33 stilvolle Eigentumswohnungen in exzellenter Meidlinger Lage Nähe Schloss Schönbrunn auf den heimischen Immobilienmarkt. Der 1886 errichtete, umfangreich revitalisierte Stilaltbau in der Ehrenfelsgasse bietet hochwertige Ausstattung, neu geschaffene hofseitige Freiflächen und Gärten sowie acht elegante Dachgeschoßwohnungen mit Weitblick.

Gerhard Klein, Geschäftsführer der für die Vermarktung verantwortlichen 3SI Makler, ist vom vielfältigen Wohnungsangebot, das nun mit Gloria in der Ehrenfelsgasse 12 in den Verkauf gelangt, begeistert: „ Mit ein bis vier Zimmern ist für jeden Wohnungswunsch die perfekt passende Immobilie verfügbar. Die hochwertige Ausstattung, neu errichtete Freiflächen und eine tolle Infrastruktur machen Gloria zu einem der Top-Immobilienprojekte im lebendigen 12. Bezirk! “

Die 33 Einheiten – 25 im Regelgeschoß, 8 im Dachgeschoß – bieten zwischen 35 und 117 m2 Wohnfläche. Für absoluten Wohnkomfort sorgen Eichenfischgrätparkett, Fußbodenheizung, Smart-Home-System und Markensanitärausstattung. Das Dachgeschoß punktet darüber hinaus mit Klimaanlage und individuell elektrisch steuerbarem Sonnenschutz. Hofseitige Freiflächen und Gärten runden dank ihrer Ausrichtung auf ein weitläufiges und ruhiges Hofareal, in höheren Lagen über Wien, den hochwertigen Wohnraum im Tivoliviertel ab.

Ein weiterer Pluspunkt des Altbau-Projekts ist dessen ausgezeichnete infrastrukturelle Lage. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Schulen und die vielfältige Schönbrunner Straße befinden sich im direkten Umfeld Glorias. Mit der U-Bahnlinie U4 und den Buslinien 63A, 7A, 9A und 10A, allesamt in Gehweite gelegen, lassen sich die Hotspots der Stadt in kürzester Zeit erreichen. Die Wiener Innenstadt ist nur einen Katzensprung entfernt, ebenso der Naschmarkt oder das weitläufige Naherholungsgebiet Schönbrunn samt seiner Gloriette.

Durch das nahegelegene GRG 12 Rosasgasse sowie zwei Kindergärten befinden sich auch drei Bildungseinrichtungen nur wenige Gehminuten entfernt. Mit Schönbrunnerbad und Theresienbad existieren zusätzlich zwei attraktive Abkühlungsmöglichkeiten in der Nähe. „ Diese attraktive Kombination aus vielfältigem Wohnungsangebot im hochwertig revitalisierten Altbau, tollem Umfeld und großzügigen Freiflächen hat Seltenheitswert am Wiener Immobilienmarkt! “ ist Michael Schmidt, Geschäftsführer des Projektentwicklers 3SI Immogroup, begeistert.

Die Fertigstellung von Gloria ist für das 3. Quartal 2023 geplant.

Weitere Informationen:

www.gloria-vienna.at

ECKDATEN

„Gloria“

Ehrenfelsgasse 12, 1120 Wien

33 exklusive Eigentumswohnungen im revitalisierten Stilaltbau

Davon 8 traumhafte Dachgeschoßwohnungen im neu errichteten Dachgeschoß

Großartige Lage im Tivoliviertel Nähe Schönbrunn | revitalisierter Stilaltbau mit moderner Technik | hochwertige Luxusausstattung | attraktive Freiflächen in den ruhigen Innenhof



1- bis 4-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 35 m2 – 117 m2

Kaufpreis: EUR 201.000,- bis EUR 1.030.000,-

Weitere Informationen: www.gloria-vienna.at

Verkauf: 3SI Makler

Eigentümer: 3SI Immogroup

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP



Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

