TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 17. Oktober 2022, von Manfred Mitterwachauer: "Platters Transit-Vermächtnis"

Innsbruck (OTS) - Was bleibt nach 14 Jahren Landeshauptmann Günther Platter (VP) und seiner „Chefsache Anti-Transit-Kampf“? Viele leere Kilometer nach Bayern und Brüssel sowie weiter ein volles Auftragsbuch beim Verkehr für die neue schwarz-rote Landesregierung.









Formal hatte Günther Platter (VP) das Ressort Verkehr während seiner Polit-Laufbahn in Tirol nie inne. Und doch hat er in den vergangenen Jahren als Landeshauptmann den Kampf gegen den Lkw-Transitverkehr zur „Chefsache“ ausgerufen. Stets flankiert von der seit 2013 ressortzuständigen LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Dass selbst der „Chef“ die europäische Verkehrspolitik – zum Wohle Tirols – nicht auf den Kopf stellen konnte, mit dieser bitteren Erkenntnis marschiert Platter am 25. Oktober in die Polit-Pension. Die schwarz-roten Neo-Koalitionäre treten ein schweres Erbe an.

Eine Million Lkw-Fahrten pro Jahr durch Tirol. Dieses im Koalitionspakt ausgegebene Ziel flog Schwarz-Grün wie ein irrlichternder Bumerang um die Ohren. Weil der transitierende Schwerverkehr über den Brenner neue Höchstmarken (2,5 Mio.) setzt, anstatt abzunehmen. Diesen politischen Kardinalfehler werden ÖVP und SPÖ in ihrem – derzeit zu finalisierenden – Regierungsprogramm nicht machen. Vielmehr wird da lediglich von einem allgemeinen „Reduktions- und Verlagerungsziel“ die Rede sein. Dennoch wird es für Anton Mattle (VP) und Georg Dornauer (SP) nicht reichen, lediglich mit dem Finger auf die EU zu zeigen – auch ihre Transitpolitik wird Antworten auf die nach wie vor ungelöste Frage liefern müssen, wie die Tirolerinnen und Tiroler von der Verkehrslawine entlastet werden können.

Zig Male hat Platter sich mit der bayerischen, frächterfreundlichen CSU-Spitze ein Kräfteduell geliefert. Er hat auch den Verhandlungsweg beschritten, manchmal über den Umweg Brüssel. Zu nachhaltigen Lösungen hat keiner dieser Wege geführt. Weder ist die Brennerkorridormaut verwirklicht noch die Schiene (derzeit) eine attraktive Alternative zur Straße.

Pünktlich zum traurigen Tirol-Jubiläum „20 Jahre Luftsanierungsgebiet“ dankt Platter ab und übergibt Schwarz-Rot in Sachen Verkehr nicht nur ein volles Auftragsbuch, sondern eine tonnenschwere Hypothek. Die Luft ist dank eines umfassenden Fahrverbotskatalogs, aber auch des technischen Motorenfortschritts besser geworden. Die Masse an Lkw ist geblieben. Eine Verschärfung der Grenzwerte im Immissionsschutzgesetz-Luft (durch den Bund) ist nicht verkehrt. Langfris­tig wird aber auch das ins Leere laufen.

Schwarz-Rot ist mit Tag eins des Regierungsantritts auch beim Verkehr gefordert. Die Ziele müssen lauten: Alpentransitbörse, SLOT-System und Verlagerungspflicht bei Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels. Ein Kurswechsel ist nötig. Vielleicht muss es zuerst wieder einmal ordentlich im Gebälk krachen, bevor auch die EU einlenkt.



