go-e und AIR6 SYSTEMS sind Kärntens Nachhaltigkeitspreisträger 2022

Die beiden Unternehmen wurden mit den Preisen "KWF.nachhaltig" und "Förderpreis.nachhaltig der Kärntner Sparkasse" ausgezeichnet.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Heute wurden im Rahmen der Landschaft des Wissens Wissenschaftsverein Kärnten-Veranstaltung "AUFBRUCH? Unternehmen & Regionen auf dem Weg in den GREEN DEAL" zum sechsten Mal die Preise "KWF.nachhaltig" und "Förderpreis.nachhaltig der Kärntner Sparkasse" am Weissensee verliehen.

Bis zum Jahr 2050 soll die ganze EU „klimaneutral“ sein. Im September 2019 startete die EU mit der Transformation zu einem klimaneutralen Europa, dem sogenannten „GREEN DEAL“. Menschen, Unternehmen und Gesellschaften müssen sich auf veränderte Gegebenheiten einstellen. Bisher Bekanntes gilt nicht mehr – von vielen Voraussetzungen, Regeln und jahrelang erprobtem Wissen werden wir uns verabschieden müssen.

Unter diesen Vorzeichen wurden heuer Projekte von Kärntner Jungunternehmen vor den Vorhang geholt, deren Geschäftsmodelle im ökologischen Wirtschaftssegment angesiedelt sind und die das Thema Nachhaltigkeit leben.

Als Benchmark bei der Bewertung wurden die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen herangezogen.

Der mit 5.000,– EUR dotierte Preis "KWF.nachhaltig" ging an die go-e GmbH aus Feldkirchen, die mit dem "go-e Charger" eine intelligente Ladestation für alle Elektroautos mit vielen Features entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Der Ladetimer erlaubt es, den Strom dann zu laden, wenn im Stromnetz ein Überschuss vorhanden ist und die Tarife dadurch günstiger sind. Der go-e Charger wurde in Kärnten entwickelt und wird auch hier produziert. Der Beitrag des Unternehmens zum "Green Deal" ist zudem, dass reiner Ökostrom geladen wird, die Transportwege bei der Lieferantenauswahl kurz gehalten werden und Neuentwicklungen im Sinne der Kreislaufwirtschaft stattfinden.

Mehr erfahren: www.go-e.com | Kontakt: Susanne Palli | T: +43.4276.62 400 10

Der "Förderpreis.nachhaltig" der Kärntner Sparkasse AG in der Höhe von 3.000,– EUR wurde an die AIR6 SYSTEMS GmbH aus Klagenfurt für die Entwicklung von energieeffizienten Leichtbau-Hochleistungsdrohnen verliehen. Die Drohnen sind breitgefächert einsetzbar. Sie kommen zum Beispiel bei der Inspektion und Überwachung von Windrädern, Bahnstrecken, Strom-, Öl- und Gasleitungen sowie bei Transport- und Bestandsüberwachungsaufgaben im Forstbereich ebenso zum Einsatz wie bei Such- und Rettungsoperationen im alpinen Gelände. Die Drohnen werden rein elektrisch betrieben, weltweit verkauft und manuell oder automatisiert gesteuert.

Mehr erfahren: www.air6systems.com | Kontakt: Alexander Fraess-Ehrfeld | T: +43.660.411 49 79

Nominierungen gab es zudem für die MEBREX electric solutions GmbH aus St. Stefan im Lavanttal, die plasticpreneur gmbh aus Klagenfurt und die SynCycle Operations GmbH aus Kühnsdorf.

MEBREX zeichnet für die Entwicklung und Markteinführung kraftstoffsparender Stromgeneratoren mit einer Reduktion des Kraftstoffverbrauchs beziehungsweise des CO²-Ausstoßes um über 80 % gegenüber bestehenden Lösungen verantwortlich.

Mehr erfahren: www.mebrex.eu | Kontakt: Hans-Jürgen Schacht und Christian Schlatte | T: +43.677.610 28 581

plasticprenuer produziert und vertreibt am Standort Klagenfurt small scale Kunststoffrecycling-Maschinen, die den Kunden die Chance ermöglichen, Kunststoffabfälle selbst mehrmals wiederzuverwerten. Dabei reicht die Produktpalette vom Granulator über den Injektor/Extruder bis hin zur kundenspezifischen Gussform.

Mehr erfahren: www.plasticpreneur.com | Kontakt: Sören Lex | T: +43.664.16 55 702

SynCyle hat ein Verfahren zur Herstellung von synthetischem Rohöl aus Kunststoffresten zur Weiterverwendung in der Chemieindustrie (Kaskadennutzung) entwickelt. Durch die Kombination aus mechanischem und chemischem Recycling ist auch die Verwertung minderwertiger Kunststoffabfälle möglich, wodurch die Recyclingquote deutlich erhöht wird.

Mehr erfahren: www.syncycle.com | Kontakt: Werner Kruschitz | T: +43.664.300 14 14

Die Preisübergabe erfolgte durch Herrn Landeshauptmann Peter Kaiser, Kärntner Sparkasse Vorstandsdirektorin Ulrike Resei, KWF Vorstand Sandra Venus und Erhard Juritsch sowie Horst Groß vom Veranstalter Landschaft des Wissens Wissenschaftsverein Kärnten.

Details unter: www.kwf.at/kwf-nachhaltig-2022-die-preistraeger

