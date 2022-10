Zollkontrolle bei Autozug-Einreise in Villach: Mit Zigaretten, Potenzmitteln und einem Schlagring zurück aus der Türkei

Wien (OTS) - Mitte August gelang dem Team der mobilen Zollkontrollen in Villach ein großer Fund von geschmuggelten Zigaretten. Gleich 88 Stangen bzw. 17.600 Stück Zigaretten der unterschiedlichsten Marken konnten einem Autozug-Reisenden abgenommen werden.

Der Mann war gerade per Autozug nach Österreich eingereist und hatte die Tabakwaren in seinem Auto, in verschiedenen Taschen und Koffern seines umfangreichen Reisegepäcks versteckt und illegal über die Grenze gebracht. Bei der Kontrolle durch die Zöllnerinnen und Zöllner gab er zunächst an, in seinem Gepäck keine meldepflichtigen und zu verzollenden Waren mit sich zu führen. Die erfahrenen Zöllnerinnen und Zöllner wurden jedoch rasch fündig.

Auch ein Schlagring – eine in Österreich verbotene Waffe – wurde in einem Ablagefach in unmittelbarer Nähe des Lenkers vorgefunden. Außerdem wurden 15 Packungen Medikamente im Auto des 36-jährigen türkischen Staatsbürgers entdeckt. Bei den Arzneiwaren handelt es sich um drei unterschiedliche Potenzmittel, auch diese wurden wegen Verstoßes gegen das Arzneiwareneinfuhrgesetz beschlagnahmt.

Finanzminister Magnus Brunner:

„Dieser Fall zeigt wie großartig die Spezialisierung und die Bündelung des Know-hows in unserem Zollamt Österreich funktioniert. Mit unseren mobilen Teams wird Schmuggel auch in der starken Sommerreisesaison und auf den verschiedensten Reiserouten effektiv kontrolliert und aufgedeckt. Auch damit leisten unsere Zöllnerinnen und Zöllner einen wichtigen Beitrag zum Schutz unseres Wirtschaftsstandortes und der Gesundheit der Menschen.“

Seine Heimreise nach Deutschland konnte der türkische Staatsangehörige nach der Beschlagnahme seiner illegal eingeführten und verbotenen „Urlaubserinnerungen“ mit dem PKW fortsetzen. Die Zollbediensteten hoben noch vor Ort eine Sicherheitsleistung von 3.000 Euro ein und klärten den Mann darüber auf, dass gegen ihn ein Finanzstrafverfahren eingeleitet wird.

