„ORF III Themenmontag“: Start des ORF-III-Schwerpunkts zur Energiekrise mit Dokus und Talk

Außerdem: „Übergewicht und Adipositas-Chirurgie“ bei „MERYN am Montag“

Wien (OTS) - Der dreiteilige „ORF III Themenmontag“ widmet sich am 17. Oktober 2022 der aktuellen Energiekrise und Versorgungslage: Nach den Produktionen „Energiekrise: was taugt die grüne Wende?“ und „Umweltsünder E-Auto“ diskutiert Reiner Reitsamer mit seinen Gästen im „Themenmontag: Der Talk“ die Frage „Der Winter naht: Wie kommen wir durch die kalte Jahreszeit?“.

Im Vorabend beschäftigt sich die Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) mit dem Thema „Übergewicht und Adipositas-Chirurgie“:

Wann sollte eine gewichtsreduzierende Operation in Betracht gezogen werden? Welche Diät hilft am besten, um langfristig abzunehmen und ab welchem Ausmaß wird Übergewicht zur Belastung für die Gesundheit? ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Gerhard Prager, Leiter der Adipositas-Ambulanz der Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie an der MedUni Wien, beantworten die Fragen der Zuseher/innen.

Der „ORF III Themenmontag“ startet ab 20.15 Uhr mit der Dokumentation „Energiekrise: was taugt die grüne Wende?“ Während hektisch Gas, Öl und Kohle zusammengekauft werden, fordern andere einen schnelleren Ausbau der nachhaltigen Energie. Bei vielen, die sich schon jetzt kaum noch Strom und Warmwasser leisten können, geht die Akzeptanz für die Energiewende mittlerweile jedoch gegen null. Wie viel hilft uns der grüne Strom durch die nächsten Monate? Und sind wir wirklich bereit für die so oft gepredigte Wende? E-Autos und sogenannte Smart Homes werden den Stromverbrauch weiter deutlich steigen lassen – und dies, obwohl schon der aktuelle Verbrauch zu hoch ist. Hält die Energiewende also, was die Politik stets versprochen hat? Wird der Energiemangel künftig unser ständiger Begleiter sein? Und vergrößern die Versäumnisse beim Energie-Umbau die Versorgungslücke noch? Danach folgt die investigative Reportage „Umweltsünder E-Auto“ (21.05 Uhr) über die Schattenseiten der Energiewende: Solarpanels, Windkraftanlagen und Elektrofahrzeuge – Umwelttechnologien sollen dabei helfen, diese zu beschleunigen. Doch aus dem gesellschaftlichen Anliegen einer nachhaltigeren Welt ist längst ein lukratives Geschäftsmodell für eine ganze Branche geworden. Zu den Umweltbedenken gegen Greentech kommen auch geopolitische Überlegungen: Ohne China ist die neue E-Mobilität kaum noch denkbar, der Großteil der benötigten Rohstoffe ist unter chinesischer Kontrolle. Alles Argumente, die vermeintlich einfache Lösungen bei näherem Hinsehen komplex erscheinen lassen.

Anschließend fragt „Themenmontag: Der Talk“ (22.40 Uhr) „Der Winter naht: Wie kommen wir durch die kalte Jahreszeit?“: Die kommenden Monate stellen Österreich vor eine große Herausforderung: Die Inflation steigt, und aus den russischen Pipelines kommt kaum noch Gas. Jetzt heißt es Energiesparen: Deckel auf den Kochtopf, kürzer duschen, zu Hause öfter Pullover tragen. Reicht das, um uns durch den Winter zu bringen? Wie lange dauert es, bis wir nicht mehr von russischem Gas abhängig sind? Und wie teuer wird das Heizen bis dahin noch werden? Darüber spricht Reiner Reitsamer mit Alfons Haber (Vorstand E-Control), Angela Köppl (Umweltökonomin, WIFO), Jasmin Duregger (Klima- und Energieexpertin, Greenpeace) und Rainer Trefelik (Bundesspartenobmann Handel WKO).

Weitere Programme des ORF-III-Schwerpunkts zur Energiekrise: „ORF III Themenmontag“ am 14. November, u. a. mit der Neuproduktion „Österreich – dunkel und kalt? – Wege aus der Energiekrise“ (20.15 Uhr) und „Strom und Gas – Wirklich alles knapp?“ (21.05 Uhr); neuer „zeit.geschichte“-Zweiteiler am 3. Dezember: „Schwarzes Gold – Geschichte der Ölindustrie in Österreich“ (20.15 Uhr) und „Gute Geschäfte – Geschichte der Gasindustrie in Österreich“ (21.05 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at