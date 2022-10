ATV-Frage der Woche: Migrations-Thema für Österreicher:innen wieder wichtiger

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 800 Österreicher:innen: "Um welche zwei Themen sollte sich die Politik derzeit vorrangig kümmern, wo müsste dringend etwas getan werden?"

Die Mehrheit der Befragten von 60 Prozent, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, reiht die Bekämpfung der Teuerung an erste Stelle ihrer Forderungen an die Politik. Die Sicherung der Energieversorgung folgt mit 49 Prozent am zweithäufigsten. Beide Themen – Bekämpfung der Teuerung +3 Prozent und Sicherung der Energieversorgung +7 Prozent - gewinnen damit, verglichen mit der identen Meinungsumfrage aus April 2022, an Aufmerksamkeit.

Auf dem dritten Platz folgt das Thema „Flüchtlinge und Integration“ und erreicht 25 Prozent der Nennungen. Damit legt das Thema im Vergleich zu Befragung aus dem April mit + 8 Prozent am stärksten zu.

Maßnahmen gegen den Klimawandel erreichen mit 23 Prozent nur den vierten Platz in der aktuellen Umfrage (- 5 Prozent zu April 2022). Der Kampf gegen die Korruption (15 Prozent) und das Management der Corona-Pandemie (9 Prozent) verlieren im Vergleich zu April 2022 stark an Relevanz.

Peter Hajek: „Im Grunde genommen hat sich die Sichtweise der österreichischen Bevölkerung wenig verändert. Auffallend ist jedoch, dass das Thema Migration wieder im Kommen ist. So mancher politische Akteur tut aber auch viel dafür, dass das Thema wieder verstärkt diskutiert wird.“

