Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, vom 16. Oktober 2022. Von Alois Vahrner. "Parteizwänge statt freier Hand".

Bei den Tiroler Koalitionsgesprächen geht es jetzt personell ans Eingemachte. Und sowohl im Bund als auch in den Ländern steckt vor allem die ÖVP wieder in alten Mustern.

Innsbruck (OTS) - Was blieb von der einstigen ÖVP-Lichtgestalt Sebastian Kurz, der die vorher auf Rekord-Tiefstwerten herumdümpelnde Volkspartei über Jahre zunächst in lichte Höhen und zu einer Serie von Wahlsiegen im Bund und den Ländern gepusht hatte? Nach Chat- und anderen Affären musste Kurz gehen, heute liegt die ÖVP, die sich darüber bis heute wenig reuig zeigt, in Umfragen wieder so tief, wie sie es vor Kurz war.

Die Ära Kurz, wenn man sie so bezeichnen will, war viel kürzer, als sich das viele in der Partei gewünscht hatten. Inhaltlich blieb letztlich vieles Stückwerk oder Ankündigung, wie die versprochene saubere Politik.

Die schwer kriselnde ÖVP hatte Kurz mit vorher undenkbaren Vollmachten ausgestattet, sogar die Partei wurde auf Türkis umgefärbt. Und beim Personal etwa für die Regierung hatte Kurz sogar völlig freie Hand. Mit dem abrupten Aus für Kurz vor einem Jahr ist auch das wieder Geschichte, wie vorher ist der altbekannte parteiinterne Machtkampf zwischen Bundespartei, Ländern und den Bünden in vollem Gange.

In Tirol haben die Parteigranden zwar auch stets Kurz zugejubelt, gleichzeitig aber stets betont, schwarz und nicht türkis zu sein. Aber wie einst Kurz eine weitgehend freie Hand bei Postenbesetzungen zu haben, würde sich wohl auch ÖVP-Chef Anton Mattle wünschen. Die hatte er schon bei der Listenerstellung für die Landtagswahl nicht, und jetzt bei der bevorstehenden Verteilung der Regierungsposten muss er einen besonderen Spagat zwischen Bündeinteressen, der Verteilung Männer-Frauen sowie den Regionen hinlegen. Dabei sollte es nach dem Abrutschen um 10 Prozentpunkte bei der Wahl wohl vielmehr allein um glaubhafte, auch interne Reformen und eine Verjüngung gehen.



