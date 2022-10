Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren Michael Kögl zur Wahl zum neuen JG-Bundesvorsitzenden

„Starke und engagierte Stimme für die Jungen“ – Dank an scheidende JG-Vorsitzende Claudia O’Brien

Wien (OTS/SK) - Bei der heutigen Bundeskonferenz der Jungen Generation (JG) in Pörtschach wurde Michael Kögl zum neuen JG-Bundesvorsitzenden gewählt. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren dem neuen JG-Vorsitzenden herzlich: „Michael Kögl bringt durch seine Tätigkeit auf verschiedenen Ebenen der Jugendpolitik viel Erfahrung mit. Wir sind davon überzeugt, dass er eine ebenso starke wie engagierte Stimme für die Interessen der Jugend in ganz Österreich sein wird“, so Rendi-Wagner und Deutsch heute, Samstag. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch wünschen Kögl viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen JG-Vorsitzenden und bedanken uns bei der scheidenden JG-Vorsitzenden Claudia O’Brien für ihr großes Engagement in den letzten vier Jahren an der JG-Spitze“, so Rendi-Wagner und Deutsch am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/