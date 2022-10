NEOS gratulieren Janos Juvan zur Wahl zum Spitzenkandidaten

Meinl-Reisinger: „Janos Juvan zählt zu den progressiven Kräften Kärntens. Mit ihm werden wir gestärkt in die kommende Landtagswahl gehen.“

Wien/Klagenfurt (OTS) - Bei der heutigen Landesmitgliederversammlung ist NEOS-Landessprecher Janos Juvan zum Spitzenkandidaten der kommenden Landtagswahl gewählt worden. „Ich gratuliere Janos Juvan sehr herzlich zur Wahl. Er zählt zu den progressiven Kräften Kärntens, die die Politik lebendiger gestalten können und sich seit Jahren für die beste Bildung für alle und echte Chancengleichheit einsetzen“, sagt NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger.

Am 5. März wählt Kärnten einen neuen Landtag. Meinl-Reisinger: „Mit Janos wollen wir NEOS ein Angebot an alle Kärntnerinnen und Kärntner sein für mehr Kontrolle und Transparenz im Landtag, mehr Kinderbetreuung auch im ländlichen Raum, bessere Bildungschancen und eine generationengerechte und anständige Politik, die nicht nur den Fokus auf momentane Krisen legt, sondern auch an die Zukunft denkt. Für diese Themen brennen wir NEOS, das wissen die Menschen. Deswegen ist Janos Juvan die richtige Wahl.“

