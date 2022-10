Jetzt die ID Austria holen und für den digitalen Führerschein bereit sein!

Persönlicher Schlüssel für alle e-Government Anwendungen

Wien (OTS) - Seit dem 3. Oktober bieten sämtliche 69 Standorte des Finanzamts Österreich für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger die Möglichkeit an, sich die ID Austria zu holen. Dies war bisher nur in Wien und Linz möglich. Wichtig ist dafür eine Terminreservierung auf www.bmf.gv.at/terminvereinbarung! Selbstverständlich kann man die ID Austria aber auch bei vielen anderen Behörden erhalten. Unter www.id-austria.gv.at sind nicht nur nützliche Informationen zusammengestellt, sondern auch alle teilnehmenden Behörden aufgelistet.

Von den rund drei Millionen Nutzerinnen und Nutzern der Handysignatur haben bislang über 400.000 erfolgreich die ID Austria aktiviert. „Mit diesem Service des Finanzamts Österreich wollen wir den Umstieg von der Handysignatur auf die ID Austria beschleunigen und auch neue Nutzerinnen und Nutzer für die elektronische Identität begeistern. In Zukunft wird man so neben einer Vielzahl von E-Government-Services -wie beispielsweise dem in den Startlöchern stehenden digitalen Führerschein – auch eine Reihe von privatwirtschaftlichen Diensten rechtssicher in Anspruch nehmen können – und das in ganz Europa“, erklärte Staatssekretär Florian Tursky.

Innenminister Gerhard Karner: „Mit der ID Austria nimmt Österreich eine Vorreiterrolle ein. Damit werden künftig nicht nur Behördengänge einfacher, die Ausweisplattform wird auch den Alltag ein wenig erleichtern. Wer seinen digitalen Führerschein aktiviert, kann ihn kaum mehr zu Hause vergesssen – denn das Mobiltelefon ist eigentlich immer mit.“

Für Nutzerinnen und Nutzer einer behördlich registrierten Handy-Signatur (ausgestellt z.B. auf einem Magistrat oder via FinanzOnline) ist der Gang zur Behörde nicht notwendig, Sie können einfach per App „Digitales Amt“ auf die ID Austria umsteigen.

Für eine Neuausstellung der ID Austria sind zum vereinbarten Termin am Finanzamt folgende Dokumente mitzubringen: Ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis (idealerweise ein österreichischer Personalausweis oder Reisepass) sowie ein aktuelles Passfoto.

Damit es am Finanzamt schneller geht, sollte man sich bereits zu Hause vorbereiten. Am Smartphone ist die Fingerabdruck-Funktion (z.B. Touch ID) bzw. Gesichts-/Iriserkennung (z.B. Face ID) aktiviert und die aktuellste Version der App „Digitales Amt“ installiert. Dann kann auf einem PC, Laptop oder Tablet die Online-Vorregistrierung durchgeführt werden. Dabei ist es notwendig, entweder die Dokumentennummer des Personalausweises oder Reisepasses einzugeben. Vor Ort am Finanzamt erhält man einen TAN aufs Smartphone, den man der Finanzamtsmitarbeiterin, dem Finanzamtsmitarbeiter mitteilt. Im Anschluss ist das Signatur-Passwort in der Digitales-Amt- App einzugeben und die Signatur-Anfrage zu unterschreiben. Die Registrierung ist damit abgeschlossen und die ID Austria einsatzbereit.

Vorteile

Mit der ID Austria können Bürgerinnen und Bürger ihre Identität gegenüber digitalen Anwendungen und Diensten nachweisen. „Mein Anspruch ist es, fast alle Behördengänge bis 2024 auch digital anzubieten. Die ID Austria ermöglicht eine digitale Online-Identifikation auf höchstem Sicherheitsniveau und ist somit der persönliche Schlüssel zu allen e-Government-Anwendungen wie auch für die Ausweisplattform mit dem digitalen Führerschein der noch dieses Jahr kommen wird“, schloss Tursky.

Nützliche Links:

Registrierungsstelle:

https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/registrierungsbehoerden.html

Vorregistrierung: https://www.a-trust.at/id-austria-vorregistrierung/

Alle Informationen zur ID Austria www.id-austria.gv.at

