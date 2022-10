FPÖ-Angerer/Darmann: SPÖ-Landeshauptmann Kaiser muss seinen Tiefschlaf in Asylfragen endlich beenden!

Gefährliche Wiederholung des Asylchaos von 2015 muss mit allen Mitteln gestoppt werden!

Klagenfurt (OTS) - „Es ist unfassbar, was sich die Bundesregierung unter Führung von ÖVP und Grünen in Asylfragen leistet“, kritisiert der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer. Im Hinblick auf den durch ÖVP-Innenminister angekündigten Aufbau von Zelten in ganz Österreich müssen endlich klare Worte gesprochen werden: „SPÖ-Landeshauptmann Kaiser muss endlich seine Stimme Richtung Wien erheben, damit diese unsagbaren Zustände, die eine Neuauflage der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 nach sich ziehen, sofort beendet werden. Es scheint jedoch, dass die handelnden Personen der ÖVP und SPÖ nichts dazugelernt haben und mit Hilfe ihrer Grünen Freunde unser Land in das nächste Chaos manövrieren,“, so Angerer.

FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann bekräftigt den freiheitlichen Standpunkt: „ÖVP-Innenminister Karner hat endlich ins gut bezahlte Arbeiten zu kommen und die Grenzen gegen die illegale Massenzuwanderung dicht zu machen“. Ein tatsächlicher Asylstopp ist für Darmann das Gebot der Stunde und unabdingbar. „Mit jedem Tag der Untätigkeit dieser Bundesregierung und dem wehrlosen Abnicken durch die Kärntner Landesregierung wird uns ein Stück Heimat, Sicherheit, sozialer Friede sowie Kultur genommen“, zeigt sich Darmann erschüttert.

„ÖPV-Innenminister- Karner kann derartige Zelte gerne in seinem eigenen Garten aufstellen, jedoch soll er aufhören die Kärntner Bevölkerung für das eigene absolute Versagen der Türkis-Grünen Bundesregierung bei der Umsetzung der seit Jahren von der FPÖ geforderten und nötigen absoluten Null-Zuwanderung zu bestrafen“, bekräftigen Angerer und Darmann unisono. Die Kärntner FPÖ stellt sich klarerweise weiterhin entschieden gegen die Pläne von Karner. „Denn die eingeleitete Renaissance der Flüchtlingskrise von 2015 durch Bundes- und Landesregierung muss zum Schutz der Kärntner Bevölkerung mit allen Mitteln gestoppt werden“, so Angerer und Darmann abschließend.

