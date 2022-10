Die Verbindung von Gegenwart und Zukunft: ein SIMCom-Meilenstein! 20 Jahre Innovation, Wachstum und Entwicklung.

Shanghai, China (ots/PRNewswire) - In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die drahtlose Kommunikationstechnologie enorm schnell entwickelt und die moderne Gesellschaft umgestaltet. SIMCom, ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationsmodulen und -lösungen, ist seit 2002 ein dominierender Vorreiter in der Branche. In den letzten zwanzig Jahren hat SIMCom mit seinen wettbewerbsfähigen Produkten den Wandel durch kontinuierliche Optimierung auf Basis der Anforderungen der vertikalen Märkte vorangetrieben. Laut dem Bericht von ABI Research war SIMCom von 2015 bis 2018 vier Jahre in Folge Weltmarktführer bei der Lieferung von Mobilfunkmodulen. Seitdem ist SIMCom einer der größten Anbieter von Mobilfunkmodulen weltweit.

Als Vorreiter in der Mobilfunkmodulbranche in China ist die fokussierte Forschungs- und Entwicklungskompetenz von SIMCom der entscheidende Faktor, der SIMCom auf dem Weg zur Globalisierung vorantreibt. Gestützt auf seine zwei Jahrzehnte lange technologische Entwicklung liefert SIMCom drahtlose Konnektivität mit außergewöhnlicher Stabilität und Zuverlässigkeit, die in Tausenden von kommerziellen Applikationen zum Einsatz kommt.

Um den Anforderungen der ständig wachsenden IoT-Applikationen und der schnellen Entwicklung der drahtlosen Kommunikationstechnologien gerecht zu werden, hat SIMCom eine breit gefächerte Produktpalette entwickelt, die 2G, 3G, 4G, 5G, LPWA, GNSS-Module, Automotive-Module und Smart-Module umfasst. Die Module von SIMCom decken verschiedene vertikale IoT-Segmente ab, wie z. B. Smart Energy, Smart Automotive, Smart Payment, Telehealth, Security Monitoring, Smart City, Telematik, Smart Industry und Smart Agriculture.

SIMCom hat ein solides Servicenetz entwickelt, das auf der Grundlage gemeinsamer Anstrengungen von Online- und lokalen Support-Teams auf sechs Kontinenten aufgebaut wurde. Mit umfangreichen Investitionen in die Ausrüstung und in die Mitarbeiter. SIMCom hat in Chongqing, dem Technologiezentrum im Südwesten Chinas, ein hochtechnologisches 5G-Forschungszentrum eingerichtet, das sich bei der Entwicklung fortschrittlicher drahtloser Produkte als unabhängig erwiesen hat.

Der Erfolg von SIMCom beruht nicht nur auf seinem technologischen Wissensvorsprung, sondern auch auf seinem bewährten Managementsystem. Das strenge Qualitätskontrollverfahren gewährleistet, dass jeder Produktionsschritt, einschließlich Forschung und Entwicklung, Lieferkette, Fertigung, Kundendienst und kontinuierliche Verbesserung, den Industriestandards entspricht. Darüber hinaus werden den Kunden umfassende Dienstleistungen in Form von globalen regulatorischen und MNO-Zertifizierungen, technischer Beratung und Support während des gesamten Lebenszyklus der Produkte angeboten. Dank seines kundenorientierten Geschäftsansatzes ist SIMCom zum perfekten Partner für mehr als 10.000 Kunden in 180 Ländern und Regionen der Welt geworden.

Für das Unternehmen beginnt nun eine Ära der intelligenten Konnektivität, die von 5G und KI angetrieben wird. Die Cloud ist ein zuverlässigerer Weg, um alles miteinander zu verbinden. 5G ermöglicht ein allgegenwärtiges Netz, das den vielfältigen Konnektivitätsanforderungen des Smart IoT gerecht werden kann und den digitalen Wandel in mehreren vertikalen Branchen vorantreibt. Yang Tao, CEO von SIMCom, wies darauf hin, dass die Cloud und die Endgeräte die beiden Säulen in der Entwicklung des IoT sind. SIMCom wird seine Investitionen in 5G und AIoT kontinuierlich erhöhen und eine Reihe von Produkten und Lösungen für die Applikationen von Cloud-Plattformen und intelligenten Endgeräten einführen, um zukunftssichere Werte für Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen. Folgen Sie der SIMCom Unternehmensseite auf Linkedin , um mehr zu erfahren.

