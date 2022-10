„IM ZENTRUM“: Putins Strategie des Terrors – droht die völlige Eskalation?

Am 16. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit den schweren Raketenangriffen auf zivile Ziele in der Ukraine Anfang der Woche den Krieg weiter eskalieren lassen. Seit der Invasion in die Ukraine droht Russland immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen. Putin droht mit der Atombombe, und US-Präsident Joe Biden mahnt, die Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung sei seit dem Kalten Krieg nie so groß gewesen wie jetzt. Was steckt hinter Putins Strategie des Terrors? Wie hoch ist das Risiko eines Atomkriegs? Gibt es einen Ausweg aus der Spirale der Eskalation? Ist eine diplomatische Lösung ausgeschlossen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 16. Oktober 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“ u. a.:

Irina Scherbakowa

russische Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin 2022

Martin Sajdik

ehem. Spitzendiplomat und ehem. Sondergesandter der OSZE,

Vorstand Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES)

Josef Joffe

Herausgeberrat „DIE ZEIT“

Professor für internationale Politik, Johns Hopkins Universität

Doris Wydra

Politikwissenschafterin, Universität Salzburg (Centre of European Union Studies)

