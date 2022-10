„Unter 30! Junge Visionen für Europa“ – Junge Europäer:innen skizzieren ihre Vision für die Zukunft Europas

Buchpräsentation und Diskussion im Haus der EU

Wien (OTS) - Die Europäische Union steht inmitten einer Zeitenwende - und wir mit ihr. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Die russische Invasion der Ukraine lässt alte Gewissheiten schwinden und zwingt die EU, sich nach innen wie nach außen neu aufzustellen. Sie braucht überzeugende neue Antworten auf die Krisen unserer Zeit und muss widerstandsfähiger, solidarischer, grüner und digitaler, werden.

Zukunftsweisende Entscheidungen sollten dabei jedoch nicht ohne das Mitwirken jener getroffen werden, die ihre Folgen erleben und das Europa von morgen gestalten werden. In „Unter 30! Junge Visionen für Europa“, dem neuen Buch der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), skizzieren junge Europäerinnen und Europäer ihre vielfältigen Vorstellungen für die Zukunft der Europäischen Integration, ihre innovativen Ideen und neuen Ansätze für ein geeintes Europa. Dabei stellen sie sich der Frage: Wie geht es mit der Europäischen Union weiter?

Anlässlich der heutigen Präsentation des Buches im Haus der Europäischen Union sagt Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm: „Europa ist für junge Menschen so selbstverständlich, wie das Handy in der Hosentasche. Wir sind genauso selbstverständlich Europäer, wie wir Österreicher sind und genauso selbstverständlich wollen wir mitgestalten. Ja, Europa ist eine der größten Errungenschaften - das ist das Handy auch. Und wir erwarten uns im alltäglichen Leben zu Recht, dass es funktioniert. Das bedeutet aber auch, junge Stimmen zu hören, stetig daran zu arbeiten und es weiterzuentwickeln.“

„In „Unter 30!“ kommt eine junge Generation zu Wort, die bereit ist, die Zukunft Europas, und damit ihre eigene Zukunft, in die Hand zu nehmen und mitzugestalten. Eine Generation, der bewusst ist, dass unsere liberale Demokratie und ihre Errungenschaften nicht in Stein gemeißelt sind und dass es notwendig ist, aktiv für sie einzutreten und ihre Werte zu verteidigen“, ergänzt ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt. „Das europäische Bekenntnis zu mehr Mitsprache für junge Menschen darf daher keine hohle Phrase sein, sondern muss auch mit Leben erfüllt werden. Konkrete Projekte, wie die Senkung des Wahlalters, ein Generationencheck in der Gesetzgebung, Klimabildung oder Medienkompetenz warten alle auf ihre europaweite Umsetzung. Von Vorschlägen für mehr gesellschaftliche Inklusion über die soziale Dimension einer grünen Transformation, eine europäische Erinnerungskultur bis zum Kampf gegen Desinformation – die Palette an Ideen in unserem neuen Buch ist breit und bietet spannende Ansätze, Europa weiterzuentwickeln und um nachhaltige Ansätze zu bereichern.“

Das Buch, erschienen im Czernin-Verlag, ist im Handel sowie unter http://czernin-verlag.com/buch/unter-30 als Hardcover bzw. eBook erhältlich.

„Unter 30! Junge Visionen für Europa“

Mit Beiträgen von: Felix Auböck (Schwimmweltmeister/Olympiafinalist), Alexander Bernhuber (Mitglied des Europäischen Parlaments), David Brandl (Uni Wien), Jeremie Dikebo (Gemeinderat Ried/Innkreis), Miriam Frauenlob (AK Wien), Marie-Theres Gamauf (Erasmus Student Network Austria), Valentina Gutkas (Bürgervertreterin bei der EU-Zukunftskonferenz, Landjugend), Benjamin Guttmann (Jewish World Congress), Eva-Maria Holzleitner (Abgeordnete zum Nationalrat), Elisabeth Kerndl (ÖGB), Francesca Knaus (European Debate Initiative), Kami Krista (Gründer und CEO bei Elio), Valerie Lechner (Digitaler Kompass), Stefan Lenglinger (ORF), Sophie Leopold (AFA), Larissa Lojić (European Youth Delegate), Dennis Miskić (Österreichischer Auslandsdienst), Anna Pattermann (Unlimited Democracy), Bettina Pauschenwein (WKO), Damita Pressl (Journalistin/Moderatorin), Shabana Rashid (Muslimische Jugend), Anna Rauchenwald (Young European Socialists), Julius Seidenader (Grassroot Think Tank Ponto), Yannick Shetty (Abgeordneter zum Nationalrat), Sara Velić, Keya Baier, Naima Gobara (ÖH-Vorsitz), Ivo Wakounig (Fridays for Future), Julian Warnking (Uni Zürich), Christian Zoll (IV Vorarlberg) & Süleyman Zorba (Abgeordneter zum Nationalrat).

Vorwort: Kira Marie Peter-Hansen (Jüngste Abgeordnete des Europaparlaments)

Gedruckt mit Unterstützung der Bundesarbeitskammer, Wirtschaftskammer Österreich, Zukunftsfonds der Republik Österreich, Stadt Wien, Kultur.

