ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Matthias Schrom

Am 16. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich hat vergangene Woche den amtierenden Bundespräsidenten wiedergewählt. Wie wird Alexander Van der Bellen seine zweite Amtszeit anlegen, gibt es Reformbedarf und welche Lehren ziehen die Parteien aus dem Ergebnis? Finanzminister Magnus Brunner hat am Mittwoch seine erste Budgetrede gehalten. Mit welchen Schwerpunkten will die Regierung Teuerung, Krieg und Pandemie abfedern? Wie treffsicher sind die Maßnahmen und wie berechtigt die Kritik der Opposition? Währenddessen steigen die Corona-Zahlen kräftig an. Unternehmen kämpfen mit Personalmangel, Krankenhäuser mit einer Zunahme von Patientinnen und Patienten. Wird die Maskenpflicht zurückkommen? Außerdem: Die Eskalationsspirale in der Ukraine dreht sich weiter. Wie soll der Westen auf die russischen Angriffe reagieren? Wie wahrscheinlich ist ein Dritter Weltkrieg? Und muss sich Österreich stärker positionieren?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 16. Oktober 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 bei Matthias Schrom in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

Rainer Nowak

„Die Presse“

Petra Stuiber

„Der Standard“

Eva Linsinger

„profil“

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

Daniela Bardel

„Österreich“

